Το στιγμιότυπο που εμφανίζει το τραγούδι στον σταθμό KALEIDOSCOPE FM προήλθε από την πρόωρη πρόσβαση του streamer xQc, αν και η Rockstar Games δεν έχει επιβεβαιώσει

Μια απρόσμενη ελληνική «πινελιά» κρύβει το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI (GTA 6), καθώς ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Άλκηστης Πρωτοψάλτη φαίνεται πως έχει γίνει το πρώτο ελληνικό τραγούδι που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack του.

Ένα στιγμιότυπο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους Έλληνες gamers, εμφανίζει την επιτυχία «Όλα αυτά που φοβάμαι» να περιλαμβάνεται στη λίστα αναπαραγωγής ενός εκ των ραδιοφωνικών σταθμών του παιχνιδιού.

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Αν και πριν την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού η Rockstar Games δεν προτίθεται να προβεί σε τέτοιου είδους διαρροές, η φήμη αυτή έχει ήδη πάρει διεθνείς διαστάσεις, αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον για την επιστροφή της θρυλικής σειράς στη Vice City της φανταστικής πολιτείας Leonida – κι αν κανείς το καλοσκεφτεί, η ελληνικότατη ονομασία της πολιτείας είναι η δεύτερη γαλανόλευκη πινελιά μετά το τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη…

Το στιγμιότυπο που «άναψε φωτιές»

Το επίμαχο στιγμιότυπο προήλθε από την πρόωρη πρόσβαση που είχε στο GTA 6 ο Καναδός streamer xQc. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο μουσικό μενού των οχημάτων, αποτυπώνεται καθαρά ο ραδιοφωνικός σταθμός με την ένδειξη «KALEIDOSCOPE FM» (άλλη μια ελληνική πινελιά το όνομα του σταθμού). Ακριβώς από κάτω, φιγουράρουν με λατινικούς χαρακτήρες ο τίτλος του τραγουδιού «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα της ερμηνεύτριας «ALKISTIS PROTOPSALTI».

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Το στιγμιότυπο του xQc ήρθε να επιβεβαιώσει και εκείνο του Speed:

Από τους Nickelback στη δική μας Άλκηστη

Για τους λιγότερο μυημένους, το «Όλα αυτά που φοβάμαι» αποτελεί την άκρως επιτυχημένη ελληνική διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας «How You Remind Me» του καναδικού ροκ συγκροτήματος Nickelback, με τους γεμάτους συναίσθημα ελληνικούς στίχους να υπογράφει ο Θάνος Παπανικολάου.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και συμπεριλήφθηκε στον χρυσό δίσκο της Άλκηστης Πρωτοψάλτη «Να σε βλέπω να γελάς».

Το γεγονός ότι η ελληνική αυτή εκδοχή φέρεται να ταξιδεύει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για χάρη του GTA 6 δεν έχει περάσει απαρατήρητο ούτε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ιστοσελίδα Indiatimes περιέλαβε ήδη το κομμάτι σε ανεπίσημο κατάλογο με τα τραγούδια που θα στελεχώσουν τον σταθμό Kaleidoscope FM. Παρ’ όλα αυτά, η καταχώριση αυτή «δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση της Rockstar Games», κρατώντας την αγωνία των οπαδών στο κατακόρυφο.

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Επιστροφή στη Vice City

Η εμπειρία της οδήγησης υπό τους ήχους επιλεγμένης μουσικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της σειράς Grand Theft Auto από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση.

Στο GTA 6, οι παίκτες θα μεταφερθούν στην πολιτεία Leonida, με επίκεντρο τη φουτουριστική και ηλιόλουστη Vice City, όπου η μουσική επένδυση αναμένεται να είναι πιο πλούσια από ποτέ.

Παρόλο που η Rockstar Games διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα της ειδική ενότητα για το ραδιόφωνο και το soundtrack, κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της για τις τελικές επιλογές. Μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού ή μια ξεκάθαρη ανακοίνωση από τους δημιουργούς, η παρουσία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στη Leonida παραμένει μια εξαιρετικά ελκυστική προσδοκία που όλοι μας ελπίζουμε να βγει αληθινή.