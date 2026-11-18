Ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με 96-86 στο «Nick Galis Hall», για την όγδοη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup, ανεβάζοντας το ρυθμό του στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Ο Ματ Μόργκαν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κιτρινόμαυρους», ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 23 πόντους και καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ρόμπινσον-Ερλ ξεχώρισε από νωρίς για τον Άρη, καθώς μέσα στα πρώτα τρία λεπτά είχε ήδη σημειώσει εννέα πόντους, ενώ ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 14. Η Λε Μαν, ωστόσο, διατήρησε την επαφή της με το σκορ και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 29-26.

Στη δεύτερη περίοδο οι Θεσσαλονικείς βρήκαν περισσότερες λύσεις από την περιφέρεια. Ο Μόργκαν ανέλαβε δράση με τα μακρινά σουτ, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε δύο τρίποντα, βοηθώντας τον Άρη να διευρύνει το προβάδισμά του.

Ο Μήτρου-Λονγκ έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 52-44. Για τη Λε Μαν, ο Στούαρτ αποτελούσε σταθερή επιθετική επιλογή, ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς είχε ήδη μοιράσει δέκα ασίστ.

Η γαλλική ομάδα συνέχισε να διεκδικεί τις πιθανότητές της και στην τρίτη περίοδο, πλησιάζοντας στους τρεις πόντους (58-55). Ο Άρης βρήκε σημαντικές λύσεις από τον Μοκόκα, ο οποίος έδωσε επιθετική ώθηση στην ομάδα του σε ένα κρίσιμο σημείο.

Με τη συνεισφορά του Ρόμπινσον-Ερλ, αλλά και την εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο, οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν το προβάδισμά τους και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 75-67.

Στην τελευταία περίοδο ο Ντιμιτρίεβιτς άνοιξε το σκορ με τρίποντο, ενώ ο Άρης συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε με τις αμυντικές του παρεμβάσεις και τις δυναμικές ενέργειές του, ενώ ο Μόργκαν ανέλαβε την τελική επιθετική πρωτοβουλία.

Με δύο μεγάλα τρίποντα έδωσε σημαντική ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν στη νίκη με 96-86.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 75-67, 96-86.