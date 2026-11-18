Οι Ουκρανοί στρατιώτες της 13ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας «Χαρτίγια» χρησιμοποιούν τον υπόγειο αγωγό ως ασπίδα προστασίας από τα drones που κυριαρχούν στο πεδίο

Στο υπέδαφος της ανατολικής Ουκρανίας, εντός ενός παλαιού σοβιετικού αγωγού φυσικού αερίου, Ουκρανοί στρατιώτες διαβιούν και επιχειρούν κατά των ρωσικών δυνάμεων εδώ και επτά μήνες, στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης μορφής υπόγειων συγκρούσεων που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιφέρεια του Χαρκόβου.

Το βρετανικό δίκτυο BBC έγινε το πρώτο διεθνές μέσο που απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό του αγωγού, καταγράφοντας από κοντά τις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται αυτή η αθέατη σύγκρουση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με διάμετρο που μόλις που ξεπερνά το ένα μέτρο, ο στενός μεταλλικός διάδρομος αναγκάζει τους στρατιώτες να μετακινούνται αποκλειστικά μπουσουλώντας.

Παρά τον ασφυκτικά περιορισμένο χώρο, ωστόσο, η υπόγεια αυτή «κρυψώνα» προσφέρει ένα ανεκτίμητο τακτικό πλεονέκτημα: ασπίδα προστασίας από τα drones που κατακλύζουν πλέον τον ουρανό πάνω από τη γραμμή του μετώπου.

«Είναι πιο ασφαλές να πολεμούμε εδώ κάτω παρά στην επιφάνεια, εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Τα drones δεν πετάνε εδώ», περιγράφει χαρακτηριστικά ένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες.

Για τον εμπνευστή του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, η τακτική αυτή προδιαγράφει το μέλλον των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων. «Όσο τα drones πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, μετατρέποντάς μας σε εύκολους στόχους, οι επιχειρήσεις θα οργανώνονται και θα διεξάγονται κάτω από την επιφάνεια της γης», τονίζει στο BBC.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η μαζική, αδιάκοπη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει ουσιαστικά «παγώσει» τις κινήσεις στην επιφάνεια, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την προέλαση τόσο των ουκρανικών όσο και των ρωσικών δυνάμεων και υποχρεώνοντας τους μαχητές να αναζητούν εναλλακτικές διόδους επιβίωσης και μετακίνησης.

Ο ανταποκριτής του BBC για αμυντικά θέματα, Τζόναθαν Μπιλ, βρέθηκε κοντά στο Κουπιάνσκ, όπου κατέβηκε στα έγκατα του αγωγού μαζί με άνδρες της 13ης Επιχειρησιακής Ταξιαρχίας «Χαρτίγια» του ουκρανικού στρατού.

Το οδοιπορικό του βρετανικού δικτύου αναδεικνύει μια πρωτόγνωρη πτυχή του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η μάχη για την επιβίωση και το έδαφος μεταφέρεται πλέον σε στενούς υπόγειους αγωγούς, μακριά από τα άγρυπνα «μάτια» των drones που κυριαρχούν στον αέρα.