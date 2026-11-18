Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, στο ακίνητο στην Πλάκα είχαν καταγραφεί το 2009 και το 2011 δύο περιστατικά διαρροής φυσικού αερίου

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα φέρνει το πόρισμα των διορισμένων από τη Δικαιοσύνη πραγματογνωμόνων της ΔΑΕΕ, καθώς για πρώτη φορά καταγράφονται ευθύνες και για την εταιρεία φυσικού αερίου, αναφορικά με την εγκατάσταση που υπήρχε στο κτίριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι πραγματογνώμονες Τάσος και Χρήστος Δέδες ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη την πολυσέλιδη έκθεσή τους, στην οποία επισημαίνουν, ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο, χωρίς τον προβλεπόμενο εξαερισμό, αλλά να είναι εξωτερική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

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Μάλιστα, στο πόρισμα γίνεται εκτενής αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με τους πραγματογνώμονες να υπογραμμίζουν, ότι από το 2015 η εταιρεία φυσικού αερίου, ως αρμόδιος φορέας, όφειλε να έχει αξιολογήσει κατά πόσο η συγκεκριμένη εγκατάσταση συμμορφωνόταν με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Πρόκειται για μία κρίσιμη παράμετρο στην εξέλιξη της έρευνας, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, στο συγκεκριμένο ακίνητο είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν δύο περιστατικά διαρροής φυσικού αερίου, το 2009 και το 2011.

Το έγγραφο του παρόχου για τις θυρίδες εξαερισμού στο κτίριο στην Πλάκα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και έγγραφο ελέγχου του ίδιου του παρόχου, το οποίο περιλαμβάνεται στο πόρισμα και στο οποίο επισημαινόταν η ανάγκη να τοποθετηθούν θυρίδες εξαερισμού στην εγκατάσταση.

Με άλλα λόγια, η ανάγκη για παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο χώρο είχε εντοπιστεί και καταγραφεί ήδη από προηγούμενο έλεγχο, στοιχείο που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της περαιτέρω διερεύνησης.

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Το πόρισμα ανοίγει πλέον ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των παλαιών οικιακών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και το κατά πόσο αυτές έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τι υποστηρίζει η εταιρεία φυσικού αερίου

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι κατά τον χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης, το 1992, ίσχυε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, αναφέρει ότι στο μοιραίο κλιμακοστάσιο, στο σημείο όπου βρισκόταν ο μετρητής, υπήρχε ένα άνοιγμα που εξασφάλιζε κάποιου είδους εξαερισμό.

Σε ό,τι αφορά την αιτία της φονικής έκρηξης, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα συμπεράσματα στα οποία είχαν καταλήξει οι εξειδικευμένοι ερευνητές της Πυροσβεστικής: ότι η μοιραία διαρροή προκλήθηκε από τους τρεις άνδρες που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χαλκό από το ακίνητο.

Η παράμετρος των ευθυνών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου προσθέτει, ωστόσο, μία νέα διάσταση στην υπόθεση, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην αξιολόγηση του πορίσματος από τις δικαστικές αρχές και στις ευθύνες που ενδεχομένως θα προκύψουν.