Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργική ικανότητα των παικτών του οι οποίοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση απέναντι στη γαλλική ομάδα με 24 συνολικά ασίστ

Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του Άρη στη νίκη επί της Λε Μαν με 96-86, επισημαίνοντας πως η ομάδα του παρουσίασε καλό πρόσωπο, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον γρήγορο ρυθμό της αναμέτρησης, αλλά και στη δυσκολία που υπάρχει στο να περιορίσει κανείς μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά των Γάλλων.

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Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» υπογράμμισε πως η Λε Μαν διαθέτει τον υψηλότερο ρυθμό στο EuroCup, ενώ στάθηκε και στη δημιουργία της ομάδας του, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 ασίστ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα καλό ματς. Παίξαμε καλό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν αξιοποιήσαμε καλά τα φάουλ όμως. Παίξαμε σε έναν πολύ υψηλό ρυθμό.

Η Λε Μαν έχει τον υψηλότερο ρυθμό στο EuroCup, είναι γρήγορη, είναι καλή ομάδα.

Τα πήγαμε πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση, κάποιες φορές στην άμυνα ανεβάσαμε την ένταση μας. Είχαμε 24 ασίστ.

Θέλουμε να παίξουμε σκληρή άμυνα, παίζουμε σκληρή άμυνα. Το παιχνίδι ήταν γρήγορο και υψηλού ρυθμού. Δύσκολο να κρατήσεις τη Λε Μαν χαμηλά. Θεωρώ κάναμε καλή δουλειά».