Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο για τις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν καθόλου εισπράξεις, καθώς 75.109 εταιρείες, δηλαδή περίπου το 25%, δήλωσαν μηδενικά έσοδα

Μια εικόνα εξαιρετικά χαμηλής κερδοφορίας για τη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτυπώνουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Περίπου δύο στις τρεις εταιρείες δηλώνουν ζημιές, μηδενικά κέρδη ή κερδοφορία που δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ τον μήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες εμφανίζονται να μην έχουν πραγματοποιήσει ούτε ένα ευρώ έσοδα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2024, από τις συνολικά 382.325 επιχειρήσεις, οι 141.198, ποσοστό 37%, δήλωσαν ζημιές. Άλλες 79.288, δηλαδή το 21%, εμφάνισαν μηδενικά κέρδη, ενώ 40.035 επιχειρήσεις (10,5%) δήλωσαν κέρδη έως 800 ευρώ τον μήνα, δηλαδή έως 9.600 ευρώ σε ετήσια βάση.

Συνολικά, 260.521 επιχειρήσεις, περίπου το 68% του συνόλου, βρίσκονται σε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες, παρουσιάζοντας από ζημιογόνα αποτελέσματα έως εξαιρετικά περιορισμένη κερδοφορία.

Το εύρημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με τον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, ο οποίος ανήλθε στα 450 δισ. ευρώ. Παρά τον τεράστιο όγκο εσόδων, η εικόνα που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει ουσιαστικά κέρδη. Μάλιστα, για αρκετές από αυτές, τα ετήσια κέρδη είναι χαμηλότερα ακόμη και από το κόστος απασχόλησης ενός εργαζομένου με τον κατώτατο μισθό.

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Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει μηδενικά έσοδα

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το στοιχείο για τις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν καθόλου εισπράξεις. Συγκεκριμένα, 75.109 εταιρείες δήλωσαν μηδενικά έσοδα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για νομικά πρόσωπα που εξακολουθούν να είναι καταχωρισμένα στο επιχειρηματικό μητρώο και να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ωστόσο να εμφανίζουν κανένα έσοδο για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Το φαινόμενο επιμένει από την οικονομική κρίση μέχρι σήμερα

Η χαμηλή ή μηδενική κερδοφορία δεν αποτελεί ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, καθώς αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε προηγούμενες περιόδους, με διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Το 2012, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, το 55% των επιχειρήσεων εμφάνιζε ζημιές ή μηδενικό οικονομικό αποτέλεσμα. Το 2021, όταν οι επιπτώσεις της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων είχαν επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό είχε εκτοξευθεί στο 68%.

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Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως 31.12.2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της σύγκρισης, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 58%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Η επανάληψη παρόμοιων ποσοστών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δείχνει ότι η χαμηλή κερδοφορία αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της εικόνας που παρουσιάζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις και δεν συνδέεται αποκλειστικά με περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Εάν επρόκειτο για μεμονωμένη χρονιά, η εικόνα θα μπορούσε να αποδοθεί σε συγκυριακούς παράγοντες, όπως η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας ή οι μεγάλες επενδύσεις που επιβαρύνουν προσωρινά τα λογιστικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαχρονική επανάληψη του φαινομένου αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία επιχειρήσεων με ζημιογόνα ή μηδενικά αποτελέσματα.

Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), ομόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ).