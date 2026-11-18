Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές που εξετάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά λύση για την κορυφή της επίθεσης ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συγκαταλέγεται στα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της ομάδας.

Όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα «The Daily Briefing», ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις επιθετικούς που παρακολουθούν οι «κόκκινοι διάβολοι».

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Η ανάγκη για την προσθήκη ενός κεντρικού επιθετικού έχει ενταθεί μετά τα προβλήματα τραυματισμών του Μπέντζαμιν Σέσκο.

Ο Σλοβένος φορ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην κνήμη και υπάρχει το ενδεχόμενο να απουσιάσει μέχρι τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ δεν φαίνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να αποτελεί την επιλογή στην οποία μπορεί να στηριχθεί η ομάδα για να καλύψει τις ανάγκες της στην επίθεση.

Το τελευταίο διάστημα ο Μπράιαν Εμπεουμό έχει αναλάβει χρέη βασικού επιθετικού, έχοντας μάλιστα θετική παρουσία.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση δεν θεωρείται επαρκής σε βάθος χρόνου, καθώς η Γιουνάιτεντ επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική της λειτουργία και να βελτιώσει τη θέση της στην Premier League.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παυλίδης κερδίζει έδαφος. Ο επιθετικός της Μπενφίκα διανύει εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 19 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών αγγλικών συλλόγων. Εκτός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την περίπτωσή του παρακολουθούν η Τότεναμ και η Τσέλσι.

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Οι άλλες επιλογές και η ρήτρα των 100 εκατ. ευρώ

Η μετακίνηση του Έλληνα διεθνή, πάντως, δεν προμηνύεται εύκολη. Η Μπενφίκα έχει ισχυρή διαπραγματευτική θέση, καθώς στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που ανεβάζει σημαντικά τις απαιτήσεις για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στη λίστα της Γιουνάιτεντ βρίσκονται ακόμη ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, ο Άιβαν Τόνεϊ της Αλ Αχλί και ο Σερχού Γκιρασί της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εξετάζουν τόσο ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο όσο και οι άνθρωποι του συλλόγου.

Ο Όσιμεν αποτελεί ποδοσφαιριστή με τον οποίο ο Αργεντινός τεχνικός θα ήθελε να συνεργαστεί, καθώς είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και κατά τη θητεία του στην Τσέλσι.

Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος μιας τέτοιας συμφωνίας θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό, τόσο σε ό,τι αφορά το κόστος της μεταγραφής όσο και τις αποδοχές του Νιγηριανού επιθετικού.

Από την άλλη πλευρά, ο Τόνεϊ παρουσιάζεται ως πιο προσιτή επιλογή, ενώ φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική επιστροφής του στην Premier League, αποχωρώντας από την Αλ Αχλί.

Έτσι, ο Παυλίδης παραμένει μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της.