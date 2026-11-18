Οι δύο πλευρές φέρονται να καταλήγουν σε ανώτατο όριο περίπου 100.000 ατόμων ετησίως (μεταξύ εργαζομένων, ταξιδιωτών και φοιτητών) στο πλαίσιο της συμφωνίας

Σε αδιέξοδο οδηγείται η τρέχουσα προσέγγιση «μίνι συμφωνιών» ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, καθώς οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε νέες διαπραγματεύσεις εάν η βρετανική κυβέρνηση δεν αποσαφηνίσει τη μακροπρόθεσμη στάση της απέναντι στην ΕΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Guardian, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αναστείλει τις συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, αναφορικά με το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το μπλοκ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Βρυξέλλες απαιτούν από τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει ξεκάθαρες αποφάσεις για το αν επιθυμεί την ουσιαστική αντιστροφή του Brexit, προειδοποιώντας ότι οι σταδιακές σύνοδοι «επαναφοράς» έχουν φτάσει στα όριά τους.

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«Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα είναι σαφήνεια από τη Βρετανία. Μην επιστρέψετε έως ότου ξέρετε τι θέλετε. Εξετάστε πραγματικά τις επιλογές σας και έπειτα ελάτε να διαπραγματευτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος διπλωμάτης, ενώ άλλος προσέθεσε πως μια διαπραγμάτευση δεν μπορεί να βασίζεται στο «μισό της χώρας», τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.

Το αγκάθι του «Made in Europe» και τα επόμενα βήματα

Παρά το αδιέξοδο, η επικείμενη σύνοδος κορυφής αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη συζητήσεων για την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ενιαίες ενεργειακές αγορές, τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και τη στενότερη αμυντική και ασφαλιστική συνεργασία.

Ωστόσο, σοβαρές διαφωνίες παραμένουν ενόψει της οριστικοποίησης της συμφωνίας. Το μεγαλύτερο ρίσκο στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγή του Cabinet Office, αφορά την απαίτηση της ΕΕ να δεσμευτεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην εναρμόνιση με τα αμυντικά και εμπορικά μέτρα του μπλοκ —όπως οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα— ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή στη νομοθεσία Made in Europe. Το Λονδίνο πιέζει για μια πιο ήπια διατύπωση, επιδιώκοντας απλώς την προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

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Από την πλευρά τους, ανώτεροι διπλωμάτες της ΕΕ υπογραμμίζουν ότι η λογική του «μπουφέ», όπου το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγει αποσπασματικά τομείς συνεργασίας, φτάνει στο τέλος της. Όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά, κάποια στιγμή το Λονδίνο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί το «ολόκληρο πακέτο».

Ο «εθνικός διάλογος» του 2027 και οι εσωκομματικές πιέσεις

Ο Άντι Μπάρνχαμ, δεχόμενος πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του να επιβραδύνει τη διαδικασία προσέγγισης, δεν αναμένεται να παρουσιάσει το πλήρες φάσμα των επιλογών του —από το status quo και την τελωνειακή ένωση έως την πλήρη επανένταξη— πριν από την ανακοίνωση του δεκαετούς σχεδίου του τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τη διεξαγωγή ενός ετήσιου «εθνικού διαλόγου» το 2027 με συνελεύσεις πολιτών.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, κυρίως λόγω της εμφάνισης της νέας φιλο-Brexit εκστρατείας Stay Out. Ευρωπαίοι αξιωματικοί προειδοποιούν ότι η μακροχρόνια δημόσια συζήτηση θα αξιοποιηθεί πολιτικά από προσωπικότητες όπως ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μάικλ Γκoβ και ο Νάιτζελ Φάρατζ.

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Νομοσχέδιο προ των πυλών και κόντρα για την κινητικότητα

Σε πρακτικό επίπεδο, η συμφωνία επαναφοράς που θα κλείσει αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω του νομοσχεδίου για την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση (το οποίο καλύπτει θέματα τροφίμων, γεωργίας, ρύπων και κινητικότητας νέων) και προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα.

Στο κρίσιμο ζήτημα της κινητικότητας, οι δύο πλευρές φέρονται να καταλήγουν σε ανώτατο όριο περίπου 100.000 ατόμων ετησίως (μεταξύ εργαζομένων, ταξιδιωτών και φοιτητών), έναντι χαμηλότερων αρχικών προτάσεων της βρετανικής πλευράς. Το ζήτημα των δίδακτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές παραπέμπεται για το μέλλον.

Την ίδια στιγμή, στελέχη των Εργατικών, όπως ο πρώην υπουργός Εμπορίου Πίτερ Κάιλ, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και η πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, εντείνουν τις πιέσεις ώστε το κόμμα να οδηγηθεί στις επόμενες εκλογές με ξεκάθαρη δέσμευση για πλήρη επανένταξη στην ΕΕ, δίνοντας τον τελικό λόγο στους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος.