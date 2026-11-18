Η παγκόσμια πρεμιέρα προκαλεί σεισμό στο διαδίκτυο και φαίνεται να δικαιώνει όσους μιλούσαν γα το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του gaming.

Έπειτα από μακρά αναμονή δεκατριών ετών, το «Grand Theft Auto VI» είναι επιτέλους εδώ.

Η Rockstar Games κυκλοφόρησε την Πέμπτη (19/11) τον πλέον πολυαναμενόμενο τίτλο στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, προκαλώντας παγκόσμιο παροξυσμό στους εκατομμύρια φίλους του franchise.

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AP Photo/LM Otero

Το παιχνίδι γίνεται διαθέσιμο στις πλατφόρμες PlayStation 5 και Xbox Series X/S με το που το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με τη Νέα Ζηλανδία και την Ασία να κάνουν την αρχή και τους παρόχους διαδικτύου να προετοιμάζονται για πρωτοφανή φόρτο στα δίκτυά τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη μαζική ζήτηση.

AP Photo/Yuki Iwamura

«Συναγερμός» στους παρόχους για τα 212 Gigabytes

Το GTA VI δεν κυκλοφορεί σε φυσικό μέσο. Όποιος το αγοράζει παίρνει στα χέρια του ουσιαστικά έναν κωδικό, με τον οποίο θα μπορεί να κατεβάζει το παιχνίδι. Όμως το μέγεθός του προκαλεί ίλιγγο: 212 gigabytes! Λογικό κι επόμενο οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής για να αντιμετωπίσουν την απότομη αύξηση της ζήτησης δεδομένων.

AP Photo/Yuki Iwamura

«Το μέγεθος του αρχείου είναι πρωτοφανές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος στρατηγικής δικτύου της Chorus New Zealand Κερτ Ρότζερς, προσθέτοντας πως «αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης δεδομένων ενός νοικοκυριού, όλα σε μία μόνο λήψη».

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Η τεράστια αυτή ψηφιακή μάζα δεν πτόησε τους παίκτες της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, οι οποίοι ξενύχτησαν για να βιώσουν πρώτοι την εμπειρία.

Οι πρώτες εντυπώσεις από την virtual Φλόριντα

Στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, ο 50χρονος Άνταμ Σίμονς ήταν από τους πρώτους που ξεκλείδωσαν το παιχνίδι στο σαλόνι του, κρατώντας την ένταση χαμηλά για να μην ξυπνήσει την οικογένειά του.

AP Photo/Charlotte Graham-McLay

«Η δυναμική του παιχνιδιού είναι απλά εκπληκτική, τα γραφικά είναι εξαιρετικά και η αφήγηση έχει πραγματικό βάθος», ανέφερε ενθουσιασμένος μετά τις πρώτες του… ληστείες και καταδιώξεις, συμπληρώνοντας πως «αισθάνεσαι πραγματικά ότι βρίσκεσαι μέσα σε έναν ζωντανό κόσμο».

Ο Σίμονς, ο οποίος μετακόμισε πρόσφατα από τις ΗΠΑ, αστειεύτηκε μάλιστα ότι η απόφασή του επηρεάστηκε από το γεγονός ότι θα έπαιζε το παιχνίδι μερικές ώρες νωρίτερα από τους φίλους του στην Αμερική.

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AP Photo/John Locher

Επιστροφή στη Vice City με ένα… παράνομο ειδύλλιο

Αυτή τη φορά, η Rockstar Games μεταφέρει τη δράση στη Leonida, μια εντυπωσιακή, φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με επίκεντρο τη θρυλική Vice City.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται η Λουσία Καμίνος και ο Τζέισον Ντιβάλ, ένα ερωτευμένο ζευγάρι που βυθίζεται όλο και περισσότερο στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

AP Photo/John Locher

Η Λουσία, που μόλις αποφυλακίστηκε, και ο Τζέισον, ένας πρώην στρατιώτης που μπλέχτηκε με διακινητές ναρκωτικών, συνθέτουν μια δυναμική που ξεφεύγει από το μοτίβο των τριών πρωταγωνιστών του προηγούμενου τίτλου.

AP Photo/Yuki Iwamura

Η Leonida αποτελεί τον μεγαλύτερο και πιο λεπτομερή ανοιχτό κόσμο που έχει δημιουργήσει ποτέ η εταιρεία, περιλαμβάνοντας από κοσμικές παραλίες και αυτοκινητόδρομους μέχρι τους διάσημους βάλτους των Everglades.

Μια μυθική παρακαταθήκη

Η πρόκληση για τη Rockstar είναι τεράστια, καθώς καλείται να ξεπεράσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά φαινόμενα όλων των εποχών.

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Η σειρά Grand Theft Auto έχει πουλήσει περισσότερα από 470 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με το θρυλικό «GTA V» του 2013 να ευθύνεται για τα 230 εκατομμύρια από αυτά, έχοντας αποφέρει έσοδα ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την κυκλοφορία του.

Οι πρωταγωνιστές των GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA V και GTA VI ποζάρουν παρέα χάρη στην… τεχνητή νοημοσύνη

(Image generated by Banana Pro)

Με τις πόλεις της Φλόριντα να αγκαλιάζουν ήδη την εικονική τους ταυτότητα και τις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τον παγκόσμιο θόρυβο, το «GTA VI» ξεκινά το ταξίδι του όχι μόνο ως ένα βιντεοπαιχνίδι, αλλά ενδεχομένως ως ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της δεκαετίας.