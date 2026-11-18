Ο Τάκης Δήμου μίλησε στο tanea.gr και στάθηκε στην εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στο Ανόβερο, παρά το θετικό αποτέλεσμα που διατήρησε την ομάδα του στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Έλληνας πολίστας παραδέχθηκε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσίασαν το πρόσωπο που επιθυμούσαν, τονίζοντας ότι η χαλαρότητα που έδειξαν στη διάρκεια του αγώνα δεν πρέπει να επαναληφθεί.

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Όπως υπογράμμισε, οι απουσίες του αντιπάλου αλλά και η προηγούμενη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη γερμανική ομάδα δεν αποτελούν δικαιολογίες για την εικόνα της αναμέτρησης.

Αντίθετα, χαρακτήρισε το παιχνίδι «ένα χαστούκι», από το οποίο η ομάδα μπορεί να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Παράλληλα, ο Δήμου ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στη δική του αγωνιστική εξέλιξη, χωρίς να ασχολείται με τους υπόλοιπους αντιπάλους.