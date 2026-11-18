Η Μπεσίκτας πανηγύρισε σημαντική νίκη με 83-79 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στην Τουρκία, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και άντεξαν στην προσπάθεια των Μαδριλένων να επιστρέψουν στο φινάλε.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με επιμέρους σκορ 16-2 στα πρώτα λεπτά. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει με την είσοδο του Λουαού-Καμπαρό, μειώνοντας τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει το προβάδισμα. Η Μπεσίκτας διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-37.

Στην τρίτη περίοδο οι Τούρκοι συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα.

Ο Μαλεντόν προσπάθησε να κρατήσει τη Ρεάλ κοντά στο σκορ, όμως η Μπεσίκτας διατήρησε το προβάδισμά της και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 64-54.

Η «Βασίλισσα» επιχείρησε την αντεπίθεσή της στην τελευταία περίοδο, με τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ και τον Μαλεντόν να δίνουν επιθετικές λύσεις. Οι Μαδριλένοι μείωσαν στους τρεις πόντους (70-67), όμως ο Λόνι Γουόκερ απάντησε με καθοριστικό τρίποντο.

Στη συνέχεια, ο Τζέφρις ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ έξω από τα 6,75 μ., περίπου 80 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του, η οποία έφτασε τελικά στη νίκη με 83-79.

Η Ρεάλ στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη υποχρέωσή της, καθώς ακολουθεί το ταξίδι στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 45-37, 64-54, 83-79.