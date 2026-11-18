Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή του πιστολιού στις φυλακές Χανίων και ποιος ήταν ο τελικός στόχος

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με το πιστόλι που μεταφέρθηκε με drone στις φυλακές Χανίων «Κρήτη 1» στην Αγυιά, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η παράνομη εισαγωγή του όπλου να αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου εγκληματικού σχεδίου.

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης του πιστολιού. Πρόκειται για κρατούμενο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με υποθέσεις δολοφονιών, που είχαν απασχολήσει έντονα τις διωκτικές Αρχές.

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Οι αστυνομικοί και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τον πραγματικό σκοπό της αποστολής του όπλου, εξετάζοντας δύο βασικά σενάρια: την προετοιμασία απόδρασης, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια μεταγωγής του κρατουμένου, αλλά και τον σχεδιασμό δολοφονικής επίθεσης σε βάρος άλλου κρατουμένου μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή του πιστολιού και ποιος ήταν ο τελικός στόχος.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 38χρονου

Ο 38χρονος Βούλγαρος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018, σε μια υπόθεση που είχε χαρακτηριστεί συμβόλαιο θανάτου.

Το όνομά του είχε απασχολήσει εκ νέου τις Αρχές τον Φεβρουάριο του 2026, μετά τη δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος είχε αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατο του κρατουμένου, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη όταν εκείνος επιχείρησε να επιτεθεί σε σωφρονιστικό υπάλληλο.

Στο ίδιο περιστατικό είχε προκαλέσει ερωτήματα και η παρουσία του γνωστού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριτζάι στον χώρο των γραφείων των σωφρονιστικών υπαλλήλων, με τις συνθήκες ασφαλείας στις φυλακές να βρίσκονται τότε στο επίκεντρο.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα δικαστήρια, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες για τη νέα υπόθεση με το όπλο που έφτασε στις φυλακές Αγυιάς.

Υπερπληθυσμός και υποστελέχωση στις φυλακές της Κρήτης

Την ίδια ώρα, η υπόθεση με το drone και το πιστόλι επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας των σωφρονιστικών καταστημάτων της Κρήτης.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Βίκυς Παπαδογιαννάκη στην ΚΡΗΤΗ TV, ο υπερπληθυσμός των κρατουμένων και η υποστελέχωση των φυλακών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, εγείροντας ερωτήματα για τις δυνατότητες αποτελεσματικής επιτήρησης και ελέγχου.

Η υπόθεση της Αγυιάς αναδεικνύει, έτσι, όχι μόνο τους νέους κινδύνους που δημιουργεί η χρήση drones για την παράνομη εισαγωγή όπλων και άλλων αντικειμένων στις φυλακές, αλλά και τις ευρύτερες προκλήσεις ασφαλείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σωφρονιστικές Αρχές.