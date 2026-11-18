Οι επενδυτές στη Wall Street αξιολόγησαν τις ισχυρές επιδόσεις της Nvidia και τις προοπτικές της Anthropic, ενώ τα πρακτικά της Fed ενίσχυσαν τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων

Με μικτές τάσεις ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τα αποτελέσματα της Nvidia και τις εξελίξεις γύρω από την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic, έχοντας παράλληλα στραμμένη την προσοχή τους στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Έπειτα από έντονες διακυμάνσεις στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, ο Nasdaq κατάφερε να κλείσει με κέρδη, ο Dow Jones κατέγραψε σημαντικές απώλειες, ενώ ο S&P 500 έχασε τα αρχικά του κέρδη και πέρασε σε αρνητικό έδαφος μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 561,25 μονάδες ή 1,11%, στις 50.198,17 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 16,89 μονάδων ή 0,23%, στις 7.323,64 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 101,50 μονάδες ή 0,42%, κλείνοντας στις 24.429,89 μονάδες.

Η Nvidia δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τη Wall Street

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Nvidia, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ έδωσε και πρόβλεψη για τα έσοδα του επόμενου τριμήνου υψηλότερη από τις προσδοκίες της αγοράς.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η μετοχή της υποχώρησε κατά 2,9%, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες μετά την αιφνίδια αποχώρηση του συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia SE Semiconductor Index, ο οποίος έχει καταγράψει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από την ευρύτερη αγορά από την αρχή του έτους, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,1%, αν και για μεγάλο μέρος της συνεδρίασης κινούνταν σε αρνητικό έδαφος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τον κλάδο των ημιαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, αλλά παράλληλα εντείνονται οι προβληματισμοί για τους κινδύνους της νέας τεχνολογίας.

Μικτές ήταν οι επιδόσεις και μεταξύ των υπόλοιπων μεγάλων εταιρειών του κλάδου. Η Intel υποχώρησε κατά 0,9%, η Micron κατά 1%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) ενισχύθηκε κατά 5,3%.

Η Anthropic και οι μετοχές που ξεχώρισαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η Anthropic, η οποία καθόρισε την τιμή διάθεσης των μετοχών της στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές στο χρηματιστήριο που έχουν καταγραφεί, αλλά και την πρώτη αντίστοιχη κίνηση από μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Την πληροφορία για την τιμολόγηση μετέδωσε αρχικά το Bloomberg.

Διαφήμιση

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και επιλεγμένες μετοχές του λιανεμπορίου. Η Target ενισχύθηκε κατά 4%, μετά την αισιόδοξη πρόβλεψη που παρουσίασε για την εορταστική περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς της, Walmart, αναμένονται την Πέμπτη.

Η TJX σημείωσε άλμα 8%, καθώς προέβλεψε ισχυρές ετήσιες πωλήσεις, ποντάροντας στην αυξημένη ζήτηση ενόψει της εορταστικής αγοραστικής περιόδου.

Κέρδη 6,2% κατέγραψε και η μετοχή της Take-Two Interactive, ενόψει της κυκλοφορίας του νέου βιντεοπαιχνιδιού της σειράς Grand Theft Auto VI.

Σε επίπεδο κλάδων, οι μετοχές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών διακριτικής δαπάνης ξεχώρισαν θετικά, με σημαντική ώθηση από την άνοδο κατά 3,8% της Amazon.

Στο επίκεντρο τα πρακτικά της Fed – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε και στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο.

Διαφήμιση

Από τα πρακτικά προκύπτει ότι η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να χρειαστούν νέες αυξήσεις επιτοκίων εφόσον η οικονομία εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Μάλιστα, ορισμένα μέλη της Fed υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμη και αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, εάν τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδειχθούν δυσμενή.

Τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου έδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν ισχυρότερες από τις αναμενόμενες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε την Τετάρτη και ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος υιοθέτησε αυστηρότερη στάση, υποστηρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να αντιδράσει πιο αποφασιστικά απέναντι στον πληθωρισμό.

Διαφήμιση

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν εκείνες του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος είχε επισημάνει την Τρίτη ότι, παρότι τάσσεται υπέρ μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, δεν θεωρεί απαραίτητη κάποια «δραματική κίνηση».

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν πλέον με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Fed τον Δεκέμβριο.

«Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι επίμονα υψηλότερος από όσο θα ήθελε οποιοσδήποτε», δήλωσε ο Ράιαν Ντέτρικ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Carson Group, εκτιμώντας ότι μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο είναι το πιθανότερο σενάριο, ενώ δεν απέκλεισε και δύο επιπλέον αυξήσεις στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Αρνητική η εικόνα στο σύνολο της αγοράς

Η πτωτική τάση ήταν ευρύτερη από ό,τι αποτύπωσαν οι βασικοί δείκτες. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι μετοχές που υποχώρησαν ήταν 1,41 φορές περισσότερες από εκείνες που ενισχύθηκαν.

Καταγράφηκαν 43 νέα υψηλά και 642 νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.

Στον Nasdaq, 2.197 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 2.569 με απώλειες, με τις πτωτικές να υπερτερούν σε αναλογία 1,17 προς 1. Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε τέσσερα νέα υψηλά και οκτώ νέα χαμηλά 52 εβδομάδων, ενώ στον Nasdaq Composite σημειώθηκαν 33 νέα υψηλά και 439 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια διαμορφώθηκε στα 17,46 δισ. μετοχές, έναντι του μέσου όρου των 18,90 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.