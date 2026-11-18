Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (18/11) σε δύσβατη χορτολιβαδική περιοχή, δυτικά του Σέμπρωνα Χανίων, κοντά σε χαράδρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του CRETA24, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες, καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε πλαγιά λόφου, δυτικά του χωριού.

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Ωστόσο, η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης η Ομάδα Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Η έκταση που έχει καταλάβει η φωτιά, αλλά και το αν έχει κατασβεστεί πλήρως ή εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, αναμένεται να αποσαφηνιστούν με το πρώτο φως της ημέρας, όταν οι πυροσβέστες θα έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης στο δύσβατο σημείο.