Ο Βέλγος προπονητής αναμένεται να καθίσει ξανά στον πάγκο των Βαυαρών την Παρασκευή (20/11), στην αναμέτρηση με την Κολωνία για την Bundesliga μετά την περιπέτεια της υγείας του

Ο Βίνσεντ Κομπανί επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου, μετά την περιπέτεια με τη μηνιγγίτιδα που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Βέλγος προπονητής αναμένεται να καθίσει ξανά στον πάγκο των Βαυαρών την Παρασκευή (20/11), στην αναμέτρηση με την Κολωνία για την Bundesliga.

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Δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευσή του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ο 40χρονος τεχνικός επέστρεψε στη Säbener Straße. Το πρωί της Τρίτης (10/11) βρέθηκε για πρώτη φορά στο γραφείο του, όπου συνομίλησε με ποδοσφαιριστές, αλλά και με τους συνεργάτες του, Άαρον Ντανκς και Ρενέ Μάριτς, οι οποίοι είχαν αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της ομάδας.

Ο Κομπανί έχει πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας και την Πέμπτη (19/11) θα παραχωρήσει κανονικά συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Κολωνία.

Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου τρεις εβδομάδες ο προπονητής της Μπάγερν είχε καταρρεύσει ξαφνικά δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Οι εξετάσεις στο νοσοκομείο έδειξαν ερεθισμό στις μήνιγγες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για αρκετές ημέρες.

Η Μπάγερν του έδωσε τον απαραίτητο χρόνο για να αναρρώσει, χωρίς να επισπεύσει την επιστροφή του.

Πλέον, ο Βέλγος τεχνικός είναι έτοιμος να αναλάβει ξανά την ομάδα από τον πάγκο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις αναμετρήσεις με τη Λιλ στις 25 Νοεμβρίου και το Αμβούργο στις 28 του μήνα.