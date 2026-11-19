Η νέα δικαστική απόφαση αναδεικνύει τις αντιδράσεις της Δικαιοσύνης απέναντι στα μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια που προωθεί ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον κατά τη δεύτερη θητεία του

Νέα δικαστική ήττα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να αφήσει το προσωπικό του αρχιτεκτονικό αποτύπωμα στην Ουάσιγκτον, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής παρέτεινε για ακόμη δύο εβδομάδες την απαγόρευση κατασκευής της μνημειώδους αψίδας που σχεδιάζει η αμερικανική κυβέρνηση κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Με σύντομη απόφασή της την Τετάρτη, η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν παρέτεινε την προσωρινή διαταγή που είχε εκδώσει στις 5 Νοεμβρίου, με την οποία είχε «παγώσει» τις εργασίες για την κατασκευή της αψίδας. Η αρχική απαγόρευση επρόκειτο να εκπνεύσει την Πέμπτη.

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Οι αποφάσεις της Τσάτκαν αναδεικνύουν τις αντιδράσεις της αμερικανικής Δικαιοσύνης απέναντι στα μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια που προωθεί ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον κατά τη δεύτερη θητεία του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, η ανακαίνιση της πισίνας αντανάκλασης στο Μνημείο του Λίνκολν, αλλά και η πρόταση για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ προδιαγραφών πρωταθλήματος, σε απόσταση περίπου 3 χλμ. από τον Λευκό Οίκο.

Οργανώσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς και άλλοι προσφεύγοντες έχουν κινηθεί νομικά κατά αρκετών από τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι παρακάμπτουν τις προβλεπόμενες ομοσπονδιακές διαδικασίες ελέγχου, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου και προκαλούν ζημιές σε δημόσιους χώρους.

Η αψίδα, ύψους 250 ποδιών (76 μέτρων), σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια θα περιλαμβάνει μια επιχρυσωμένη φτερωτή γυναικεία μορφή ύψους 60 ποδιών (περίπου 18 μέτρων), η οποία θα κρατά μια φλόγα. Στο μνημείο προβλέπεται επίσης να υπάρχουν χρυσοί αετοί με ανοιχτά φτερά.

FILE PHOTO: A model of U.S. President Donald Trump’s proposed triumphal arch, on the final day of The Great American State Fair on the National Mall in Washington, D.C., U.S., July 10, 2026. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Η κατασκευή σχεδιάζεται να γίνει κοντά στον ποταμό Ποτόμακ, ανάμεσα στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και το Μνημείο του Λίνκολν.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το Κογκρέσο είχε εγκρίνει την κατασκευή της αψίδας πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, όταν είχε δώσει το πράσινο φως και για την κατασκευή γέφυρας πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ. Παράλληλα, επιμένει ότι το μνημείο θα αποτελέσει φόρο τιμής στους βετεράνους.