Η Τατιάνα Μπλάτνικ ξεκαθάρισε με νέα ανάρτησή της πως, παρά τη νέα αλλαγή στην προσωπική της ζωή και τη μετακόμιση, η Ελλάδα παραμένει η χώρα που επιλέγει να αποκαλεί σπίτι της

Μια νέα σελίδα στη ζωή της γυρίζει η Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία αποφάσισε να αλλάξει κατοικία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει την Ελλάδα, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί σπίτι της.

Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γρες βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα για λίγες ημέρες στην Αθήνα, έχοντας να διεκπεραιώσει μια σειρά από υποχρεώσεις που σχετίζονταν με τη μετακόμισή της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram, χρειάστηκε μόλις 48 ώρες για να συγκεντρώσει και να συσκευάσει όλα τα προσωπικά της αντικείμενα.

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Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Τατιάνα Μπλάτνικ εμφανίζεται χαμογελαστή μπροστά σε δεκάδες κούτες, φορώντας ένα κόκκινο πουλόβερ, δίνοντας μια μικρή γεύση από την απαιτητική διαδικασία της μετακόμισης.

Η ανάρτησή της προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το αν σχεδιάζει να αποχωρήσει από την Ελλάδα και να εγκατασταθεί μόνιμα σε άλλη χώρα. Η ίδια, ωστόσο, έσπευσε να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια με νέα δημοσίευσή της, διευκρινίζοντας ότι η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη νέα της κατοικία.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα όμορφα μηνύματα και για το ενδιαφέρον σας. Είστε οι καλύτεροι! Δεν φεύγω από την Ελλάδα. Είναι το σπίτι μου και ένας τόπος που αγαπώ βαθιά. Απλώς εγκαθίσταμαι σε έναν νέο χώρο. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τατιάνα Μπλάτνικ ξεκαθάρισε πως, παρά τη νέα αλλαγή στην προσωπική της ζωή και τη μετακόμιση, η Ελλάδα παραμένει η χώρα που επιλέγει να αποκαλεί σπίτι της.