Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην Ισπανία, επικρατώντας της Μανρέσα με 80-88 για την 8η αγωνιστική του EuroCup.

Ο «Δικέφαλος» επέστρεψε από το -15 και ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος οδήγησε επιθετικά την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

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Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ, ενώ ο Κάιλ Αλεξάντερ πρόσθεσε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μανρέσα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλει τον ρυθμό της. Με επιθετική πολυφωνία και αξιοποιώντας τις βολές που κέρδισε, δημιούργησε γρήγορα διψήφια διαφορά.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +12 (31-19).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι ανέβασαν την απόδοσή τους και με ένα σερί 6-0 από τους Μουρ, Καλάθη και Χουγκάζ μείωσαν σε 31-25. Η Μανρέσα βρήκε λύσεις με τον Οριόλα, ωστόσο ο Ταϊρί ανέλαβε δράση στην επίθεση, με τους Μήτρου-Λονγκ και Μοτιεγιούνας να συνεισφέρουν επίσης στο σκοράρισμα.

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Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στους τέσσερις, με τους Ισπανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 50-43.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τη Μανρέσα να ανεβάζει ξανά τη διαφορά μέχρι τους 15 πόντους. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Τα τρίποντα των Χάτζινς και Χουγκάζ έδωσαν ώθηση στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι σταδιακά κάλυψαν την απόσταση.

Με τους Καλάθη, Χάτζινς και Αλεξάντερ να συμβάλλουν στην αντεπίθεση, ο «Δικέφαλος» πέρασε μπροστά, ενώ ο Ταϊρί έβαλε την υπογραφή του στο τέλος της περιόδου, διαμορφώνοντας το 69-70.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τη Μανρέσα να βρίσκει απαντήσεις στα καλάθια του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς, όμως, ανέβασαν την ένταση στο κρίσιμο σημείο και με τον Ταϊρί να δίνει τον ρυθμό, αλλά και τους Γκρέι και Καλάθη να προσθέτουν σημαντικούς πόντους, έτρεξαν σερί 9-0 και πήραν απόσταση δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και έφυγε από την Ισπανία με το ροζ φύλλο αγώνα, επικρατώντας με 88-80.