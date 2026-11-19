Ο καθ' ομολογίαν δράστης επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης δηλώνοντας ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του

Αποτροπιασμό προκαλεί μια ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας, στην περιοχή της Ακρόπολης. Μία 61χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου μέσα στο σπίτι της, έχοντας πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 63χρονο σύζυγό της, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές.

Το χρονικό της φρίκης εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Εκτεταμένοι μώλωπες στο σώμα της 61χρονης



Από την πρώτη αυτοψία στον χώρο και τα ευρήματα των αρχών προκύπτει ότι η άτυχη γυναίκα έφερε εκτεταμένους μώλωπες και βαριά τραύματα από χτυπήματα σε πολλά σημεία του σώματός της. Λίγο μετά τις 04:00 το ξημέρωμα, στην οικία έφτασε και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο του θανάτου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 63χρονο δράστη εντός του διαμερίσματος, όπου αρχικά έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια συνελήφθη.