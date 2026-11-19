Ο 33χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης

Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη, αναβολικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, κατά την οποία προέκυψε ότι ο 33χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

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Κατά την επιχείρηση, που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, κατά τις οποίες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος παράνομων ουσιών και αντικειμένων.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν:

89,19 γραμμάρια κοκαΐνης.

0,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

390 γραμμάρια λευκής ουσίας άγνωστης σύστασης, που φέρεται να προοριζόταν για πρόσμιξη.

20 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών.

287 ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων.

65 δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας, χωρίς ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ.

10.880 ευρώ σε μετρητά.

99 φάκελοι συσκευασίας και πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών.

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Ένα δίκυκλο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Το ποινικό παρελθόν του 33χρονου

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 33χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ληστεία, κλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή, εξύβριση και κακόβουλη βλασφημία.

Μάλιστα, σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, επιβλαβών φαρμάκων και αντιντόπινγκ.