Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να αποτελέσουν πρόκληση για τους οδηγούς, καθώς είναι πιθανό κατά τη διάρκεια του αγώνα οι τιμές να είναι μονοψήφιες σε βαθμούς Κελσίου

Formula 1: Το 21ο Grand Prix της φετινής σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος πρόκειται να διεξαχθεί στην πόλη του Λας Βέγκας την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ΑΝΤ1+ στις 06:00, ενώ η ετεροχρονισμένη μετάδοσή του από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 έχει προγραμματιστεί για τις 16:30 της ίδιας ημέρας. Το αγωνιστικό τριήμερο, το οποίο περιλαμβάνει τη δράση στην πίστα, ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και συνεχίζεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, όλες οι ελεύθερες δοκιμές καθώς και οι κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης και θα διαμορφώσουν το grid της Κυριακής, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Οι τίτλοι σε οδηγούς και κατασκευαστές έχουν κριθεί με τον Αντονέλι και τη Mercedes να είναι οι νέοι πρωταθλητές. Στο πρόγραμμα απομένουν 3 αγώνες που θα διεξαχθούν τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα: Λας Βέγκας, Κατάρ, Άμπου Ντάμπι. Το Grand Prix του Λας Βέγκας είναι το μόνο που οργανώνεται από τη Liberty Media, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Formula 1.

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Η διοργάνωση αυτή, η οποία διεξάγεται στη φαντασμαγορική λεωφόρο Las Vegas Strip κατά τη διάρκεια του Σαββατόβραδου, αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της Liberty Media. Ο κεντρικός σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας της Formula 1 στην αγορά των ΗΠΑ. Στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι να δημιουργήσει ένα υπερθέαμα, το οποίο θα συνδυάζει επιτυχώς τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία, επιδιώκοντας παράλληλα τη μεγιστοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τα εισιτήρια, τις χορηγίες, καθώς και τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Όσον αφορά τις συνθήκες που θα επικρατήσουν φέτος, η πρόβλεψη του καιρού δείχνει χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, είναι πιθανό την ώρα του αγώνα οι τιμές σε βαθμούς Κελσίου να είναι μονοψήφιες.

Η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας μετά από 41 χρόνια, αν πάμε πίσω στο 1981 – 1982 όπου είχαν διεξαχθεί 2 Grand Prix στο πάρκινγκ του Caesars Palace. Η διαδρομή που διατρέχει τους δρόμους της πόλης έχει μήκος 6.2km και αποτελείται από 17 στροφές. Περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian. Πέρυσι στον αγώνα κέρδισε ο Φερστάπεν και τον πλαισίωσαν οι Μercedes.