Ο Δήμος Τρίπολης προγραμματίζει τη διενέργεια διαγωνισμού την άνοιξη για την έναρξη υλοποίησης του έργου, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027

Με χρηματοδότηση 1.475.000 ευρώ προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Τρίπολης, μέσα από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η ένταξη του έργου ανακοινώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Τρίπολης Κώστα Τζιούμη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της συνεργασίας των δύο πλευρών για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

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Οι εργασίες θα έχουν ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους των σχολείων, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τη δημιουργία πιο σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων.

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Τρίπολης, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Δημήτρης Πτωχός: «Προτεραιότητα στην παιδεία και τις σχολικές υποδομές»

Κατά τις δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί χρηματοδοτήσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ για σχολικές υποδομές στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων και τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών εγκαταστάσεων.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν νέες εντάξεις σχολικών έργων, καθώς και πρόσθετες προσκλήσεις χρηματοδότησης για ενεργειακές αναβαθμίσεις και για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Δήμο Τρίπολης για τη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την κάλυψη πραγματικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κώστας Τζιούμης: «Η συνεργασία με την Περιφέρεια φέρνει αποτελέσματα»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία.

Αναφέρθηκε στα οφέλη που θα προκύψουν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών εγκαταστάσεων και στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

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Όπως σημείωσε, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η αποδοχή της ένταξης από τον Δήμο, με στόχο τη διενέργεια του διαγωνισμού την άνοιξη και την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προοπτική ένταξης και άλλων σχολικών μονάδων της Τρίπολης, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων της πόλης.

Η χρηματοδότηση του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Τρίπολης εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών υποδομών, με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.