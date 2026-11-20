Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία για τη δεύτερη ταινία της Formula 1, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει να γίνει ηθοποιός

Ο Βρετανός οδηγός αποκάλυψε πως πέταξε F-16, συνομίλησε με τον Τομ Κρουζ και πως στο μέλλον σχεδιάζει να γίνει ηθοποιός.

Η Formula 1 έχει κάνει στάση στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα στο Λας Βέγκας. Όλη η αφρόκρεμα βρίσκεται εκεί, μεταξύ αυτών και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πιλότος βρέθηκε σε μια εκδήλωση της Puma, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με αρκετούς φανς του και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.

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Μεταξύ άλλων, ο οδηγός της Ferrari αναφέρθηκε στο μέλλον του μακριά από τις πίστες της Formula 1. Μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τον κινηματογράφο, ενώ αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία για τη δεύτερη ταινία της F1.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την υποκριτική όταν ολοκληρώσει την αγωνιστική του καριέρα.

Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής γνωρίζει πως κάποια στιγμή θα χρειαστεί να αποχωρήσει από την ενεργό δράση και έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται τα επόμενα βήματά του. Όπως εξήγησε, ο κινηματογράφος είναι ένας από τους τομείς που τον ενδιαφέρουν, ενώ η συμμετοχή του στην πρώτη ταινία της F1 φαίνεται πως του άνοιξε ακόμη… περισσότερο την όρεξη για νέες κινηματογραφικές εμπειρίες.

«Ξέρω ότι δεν μπορώ να αγωνίζομαι για πάντα. Θα ασχοληθώ με τις ταινίες. Δουλεύουμε πάνω στη δεύτερη ταινία του F1, κάτι που είναι φανταστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ωστόσο, η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στη συνέχεια της ταινία της F1. Ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως πρόσφατα είχε την ευκαιρία να πετάξει με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16, μια εμπειρία που τον ενθουσίασε τόσο ώστε να επικοινωνήσει με τον Τομ Κρουζ. Ο Βρετανός οδηγός έστειλε μήνυμα στον γνωστό ηθοποιό, εκφράζοντας με χιούμορ την επιθυμία του να συμμετάσχει στο Top Gun 3.

«Πρόσφατα πέταξα με ένα μαχητικό αεροσκάφος και έστειλα μήνυμα στον Τομ Κρουζ λέγοντάς του: “Είμαι έτοιμος για το Top Gun 3”», αποκάλυψε.

Μάλιστα, όταν κάποιος από το κοινό φώναξε πως θα μπορούσε πράγματι να πάρει μέρος στην ταινία, ο οδηγός της Ferrari δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει με αυτοπεποίθηση: «Σίγουρα θα μπορούσα. Πέταξα με F-16!».