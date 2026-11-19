Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι οι φίλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου από τις 16:30 για τη ζωντανή προβολή

Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης είναι προ των πυλών και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να το παρακολουθήσουν μαζί!



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ, σύμφωνα με την οποία γίνεται γνωστή η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης έξω από το Αλεξάνδρειο για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

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Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης είναι προ των πυλών (Σάββατο 21/11, 17:30) και η ΚΑΕ Άρης δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να το παρακολουθήσουν μαζί!

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από γιγαντοοθόνη στον περιβάλλοντα χώρου του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Οι φίλοι του Άρη θα μπορούν να προσέρχονται από τις 16:30 ώστε να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση στον χώρο ο οποίος πριν τα εντός έδρας ματς φιλοξενεί τη Fan Zone.”