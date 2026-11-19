Ο 23χρονος μέσος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου δύο μήνες λόγω προβλήματος στο γόνατο που αποκόμισε με την εθνική ομάδα της Κολομβίας

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του Γκουστάβο Πουέρτα, επιβεβαιώνοντας το χρονικό διάστημα για το οποίο θα τον στερηθεί ο Ολυμπιακός.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα επέστρεψε από τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων με τραυματισμό και την Πέμπτη (19/11) υπεβλήθη σε περαιτέρω εξετάσεις από το ιατρικό τιμ των «ερυθρολεύκων».

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Οι αρχικές εκτιμήσεις από την πλευρά των Κολομβιανών επιβεβαιώθηκαν, με τον 23χρονο χαφ να αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες.

Το πρόβλημά του είναι αντίστοιχο με εκείνο του Σαντιάγο Έσε, ο οποίος τέθηκε επίσης νοκ-άουτ στις 9 Νοεμβρίου, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League, με κάκωση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο.

Ο Πουέρτα αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή και μεγαλώνει έτσι τον «πονοκέφαλο» για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που γίνεται ακόμα μεγαλύτερος μετά το «σοκ» και με τον Τσικίνιο.