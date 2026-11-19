Ο 19χρονος υπήκοος Γουινέας συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές κοντά στο Στρασβούργο έπειτα από συνεργασία με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και αναμένεται η έκδοσή του στην Ελλάδα

Στη σύλληψη του δράστη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 24χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο βασικός ύποπτος, γεννημένος το 2007 με καταγωγή από τη Γουινέα, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε κωμόπολη πλησίον του Στρασβούργου, έχοντας προηγουμένως τροποποιήσει τις τηλεφωνικές του συσκευές.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε έπειτα από συντονισμένη συνεργασία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών με τις γαλλικές Αρχές, ενώ δρομολογείται η έκδοσή του στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον ύποπτο που είχε διαφύγει από την πρώτη στιγμή.

Πώς εντοπίστηκε ο δράστης

Με χρήση κατάλληλων διαδοχικών μεθόδων, εμφανίστηκε και φωτογραφήθηκε αξιοποιήσιμο αποτύπωμα σε επιφάνεια πλαστικής σακούλας μαύρου χρώματος. Η εν λόγω σακούλα βρέθηκε εντός βαλίτσας και αποτέλεσε μέρος συνόλου από αντίστοιχες σακούλες εντός των οποίων είχε τοποθετηθεί το πτώμα της γυναίκας. Γίνεται μνεία ότι λόγω του χρόνου παρέλευσης από την τέλεση του εγκλήματος, στο σύνολο των προαναφερόμενων πειστηρίων (σακούλες, βαλίτσα κλπ) υπήρχε έντονη παρουσία σωματικών υγρών αποσύνθεσης που καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την αξιοποίηση τους.