Σύμφωνα με πληροφορίες ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης του

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου της διασώστριας στη Σύρο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να αποφυλακιστεί άμεσα και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Επιπλέον, η προσωρινή κράτησή του πρόκειται να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, που θα προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή στην κατοικία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

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Υπενθυμίζεται ότι, ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, ενώ είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Cylades24, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν η επικείμενη αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης σχετίζεται με την εμφάνιση νέων δεδομένων στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, στερείται επιβεβαίωσης η πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ή την ανάλυση των επικοινωνιών, καθώς και το αν αυτά διαδραμάτισαν ρόλο στη διαμόρφωση της δικαστικής κρίσης.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν αποκλείεται η υπόθεση να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης να έχει επιβεβαιωθεί.