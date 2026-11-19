Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ο 12χρονος, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Κολωνό, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 12χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν 21χρονο και έκρυβαν περισσότερα από 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι. Κρίνοντας τις κινήσεις τους ύποπτες, τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο.

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Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ο 12χρονος, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης.

Οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 12 και 21 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.