Το σεισμογραφικό σκάφος πλέει ήδη προς το Νότιο Ιόνιο με ισχύ της ναυτικής αγγελίας έως τις 7 Ιανουαρίου 2027 για την έρευνα στα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πλέον η επιχείρηση έναρξης των θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY νοτίως της Πελοποννήσου, καθώς το υπερσύγχρονο σεισμογραφικό σκάφος «Ramform Tethys» βρίσκεται ήδη εν πλω προς την περιοχή, αμέσως μετά την έκδοση της επίσημης ναυτικής αγγελίας (NAVTEX 1464/26) από τον Σταθμό Ηρακλείου.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν απόλυτα το χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας tanea.gr, το οποίο είχε αποκαλύψει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πορεία του ερευνητικού στόλου

Σύμφωνα με τα δεδομένα του συστήματος αυτόματου εντοπισμού πλοίων (AIS), το «Ramform Tethys» (σημαίας Μπαχαμών) απέπλευσε από τη Λεμεσό της Κύπρου και πλέει με δυτική-βορειοδυτική πορεία προς το Νότιο Ιόνιο και τη Θάλασσα των Κυθήρων. Μάλιστα, το σκάφος έχει ήδη εκπέμψει σήμα ναυσιπλοΐας για τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας 9 ναυτικών μιλίων, γεγονός που καταδεικνύει ότι βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την ανάπτυξη των καλωδίων έρευνας (streamers). Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τα υποστηρικτικά πλοία «Thor Freyja» και «EDT Niovi».



Η δεσμευμένη περιοχή και τα μέτρα ασφαλείας

Με τη NAVTEX 1464/26 δεσμεύεται μέσω 19 γεωγραφικών στιγμάτων μια εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη που καλύπτει τα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου» (τα οποία κυρώθηκαν με τον Ν. 5287/2026). Η αγγελία έχει ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2027.

Επειδή το ερευνητικό σκάφος θα ρυμουλκεί υποβρύχιο εξοπλισμό μήκους άνω των 6 ναυτικών μιλίων, οι ελληνικές αρχές καλούν τα διερχόμενα πλοία να τηρούν αυστηρές αποστάσεις ασφαλείας:

• 8 ναυτικά μίλια από την πρύμνη του «Ramform Tethys».

• 3 ναυτικά μίλια από τις πλευρές και την πλώρη του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προθάλαμος για το «τεστ» της Κρήτης

Όπως ανέλυε και το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ», η συγκεκριμένη φάση διεξάγεται σε «ήρεμα νερά» από πλευράς διεθνούς δικαίου, καθώς τα οικόπεδα της Νότιας Πελοποννήσου βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ωστόσο, η επιχείρηση αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο για το επόμενο, κρίσιμο στάδιο του προγράμματος (συνολικής έκτασης 47.000 τ.χλμ.) μέσα στο 2027: την κάθοδο των ερευνητικών σκαφών στα οικόπεδα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», όπου ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας θα δοκιμαστεί επί του πεδίου απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, με τη σφραγίδα του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού.