Μεγάλες ελλείψεις σε Αττική, Κρήτη και μεγάλα αστικά κέντρα, SOS για ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη - Πτώσεις σοβάδων, πλημμύρες και φθορές σε σχολικά κτίρια

Περίπου 13.000 κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία της χώρας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), μιλώντας στο Mega News 104,6 και στην εκπομπή «Πρωινό Predator» με τους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα.

Η εικόνα που περιέγραψε είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Ειδικότερα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περίπου 9.000 κενά, από τα οποία καλύφθηκε λιγότερο από το 15%, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.

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Ιδιαίτερα έντονες είναι οι ελλείψεις στην Αττική, την Κρήτη και τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, τομείς στους οποίους η παρουσία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη των μαθητών.

Χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και προβλήματα στα ολοήμερα

Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών έχουν άμεσες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, με χιλιάδες διδακτικές ώρες να χάνονται καθημερινά. Το πρόβλημα αφορά ακόμη και μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα ολοήμερα σχολεία.

Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις δάσκαλοι καλούνται να αναλάβουν τη διδασκαλία μαθημάτων όπως η μουσική, η γυμναστική και τα καλλιτεχνικά, εξαιτίας της απουσίας εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Μια πρακτική που αναδεικνύει τις δυσλειτουργίες που προκαλεί η υποστελέχωση των σχολικών μονάδων.

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Ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές εγκαταστάσεις

Πέρα από τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές. Πτώσεις σοβάδων, πλημμύρες και φθορές σε σχολικά κτίρια δημιουργούν ένα προβληματικό περιβάλλον, εγείροντας ακόμη και ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Συνειδητή πολιτική υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης»

Ο Νίκος Βουρδουμπάς έκανε λόγο για συνειδητή πολιτική υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στα σχολεία.

Το βασικό αίτημα που διατυπώνεται είναι να προχωρήσει άμεσα νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η κατάσταση, όπως περιγράφηκε στη ραδιοφωνική συνέντευξη, αναδεικνύει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση, με τους μαθητές να πληρώνουν το τίμημα της υποστελέχωσης και των ελλείψεων σε βασικές εκπαιδευτικές και κτιριακές υποδομές.

Ακούστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη: