Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Παιωνίου αναζητώντας τα κίνητρα και την ταυτότητα του δράστη

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), υπήρξε συναγερμός στην Αθήνα μετά από καταγγελία για πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου.

Όταν η Αστυνομία έφτασε στην περιοχή (συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών 69), εντόπισε έναν Κούρδο τραυματισμένο στο πόδι από πυροβόλο όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

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Κατά τις έρευνες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Παιωνίου, οι Αρχές βρήκαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος, τα οποία εξετάζονται για να εξακριβωθεί αν είναι ο τόπος του συμβάντος. Η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα και την ταυτότητα του δράστη.