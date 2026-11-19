Η Rihanna επέλεξε να προσδώσει έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα στη νέα της συνεργασία με τον οίκο Dior. Η διάσημη καλλιτέχνις εμφανίζεται στην καμπάνια για την τσάντα Lady Dior 2027 έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Rocki Irish Mayers, σε μια κοινή παρουσία που έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον.

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Η αισθητική της καμπάνιας

Στις φωτογραφίες, μητέρα και κόρη εμφανίζονται με ασορτί δερμάτινα ενδύματα. Η Rihanna επιλέγει ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε oversized γραμμή πάνω από ένα μπορντό slip dress, ενώ η μικρή Rocki φορά την αντίστοιχη παιδική εκδοχή του συνόλου, καθισμένη στην αγκαλιά της μητέρας της. Σε άλλο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια αποτυπώνεται να φιλά την κόρη της στο μέτωπο. Μια απαλή ροζ τσάντα Lady Dior έρχεται σε αντίθεση με τα σκούρα δερμάτινα ρούχα, με τη Rocki να συμμετέχει ως ισότιμο μέλος της φωτογράφισης. Την καμπάνια πλαισιώνει φιλμ σε σκηνοθεσία της Melina Matsoukas, με μουσική επένδυση το κομμάτι «Lady» (1972) του Νιγηριανού πρωτοπόρου του Afrobeat, Fela Kuti.

Το μήνυμα και οι συντελεστές

Η φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημα συνοψίζεται στη φράση: «Μια κυρία είναι σαν ένα πρίσμα». Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι, όπως το φως διαθλάται αποκαλύπτοντας ποικίλα χρώματα, έτσι και οι γυναίκες δεν περιορίζονται σε μία μόνο ταυτότητα. Η κεντρική ιδέα συνδέεται με την πολυσχιδή πορεία της Rihanna, η οποία δραστηριοποιείται στη μουσική, τη μόδα, την ομορφιά, τον κινηματογράφο και τις επιχειρήσεις, ενώ είναι μητέρα τριών παιδιών.

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Την επιμέλεια του styling είχαν οι Benjamin Bruno και Jahleel Weaver, ενώ την ομάδα επιμέλειας συμπλήρωσαν ο Yusef στα μαλλιά, ο Hector Espinal στο μακιγιάζ και η Jenny Longworth στα νύχια. Σημειώνεται πως για τη Rocki αυτή δεν είναι η πρώτη της παρουσία στον χώρο της μόδας, καθώς νωρίτερα μέσα στο έτος είχε ποζάρει με τη μητέρα της στο εξώφυλλο του W Magazine, φορώντας δημιουργίες Dior haute couture και floral headpiece του Jonathan Anderson. Η συνεργασία της Rihanna με τον γαλλικό οίκο ξεκίνησε το 2015, όταν συμμετείχε στην πρώτη της καμπάνια για τον Dior.