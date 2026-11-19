Οι Μαϊάμι Χιτ έφτασαν τις έξι διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα του NBA, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να συνεισφέρει 26 πόντους στην επικράτηση επί των Μιλγουόκι Μπακς με 137-130

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην πρώην ομάδα του, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές νίκες στο NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ, αγγίζοντας το triple-double.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς, οι Ντένβερ Νάγκετς λύγισαν με 105-101 τους Μπόστον Σέλτικς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να καταγράφει 24 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και εννέα ασίστ. Οι Φιλαντέλφια 76ερς πέρασαν από το Ορλάντο με 121-116, ενώ οι Γιούτα Τζαζ έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 109-97.

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Μαϊάμι Χιτ – Μιλγουόκι Μπακς 137-130: Πρωταγωνιστής ο Αντετοκούνμπο απέναντι στην πρώην ομάδα του

Οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία, επικρατώντας με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς και φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα προηγούμενα χρόνια της καριέρας του.

Ο Έλληνας σταρ σημείωσε 27 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε εννέα ασίστ, μένοντας μία τελική πάσα μακριά από το triple-double. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πρόσθεσε 26 πόντους, με τους δύο παίκτες να συνδυάζονται για 53 πόντους.

Ντένβερ Νάγκετς – Μπόστον Σέλτικς 105-101: Ο Γιόκιτς οδήγησε το Ντένβερ

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν μια σημαντική νίκη απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 105-101 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν και πάλι καθοριστικός, με 24 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και εννέα ασίστ, έχοντας 3/7 τρίποντα.

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Για τη Βοστώνη, ο Τζέισον Τέιτουμ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, με 3/8 σουτ από την περιφέρεια. Οι Σέλτικς δεν κατάφεραν να βρουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και γνώρισαν την ήττα στο Ντένβερ.

Ορλάντο Μάτζικ – Φιλαντέλφια 76ερς 116-121: Νίκη χωρίς τον Μάξεϊ

Οι Φιλαντέλφια 76ερς δεν επηρεάστηκαν από την απουσία του Ταϊρίς Μάξεϊ και πέρασαν νικηφόρα από το Ορλάντο με 121-116.

Ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 26 πόντους, έξι ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ ο Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 24 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, με 4/9 τρίποντα. Από την πλευρά των Μάτζικ, ο Φραντς Βάγκνερ ξεχώρισε με 27 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και 11 ασίστ, καταγράφοντας νταμπλ-νταμπλ.

Γιούτα Τζαζ – Λος Άντζελες Λέικερς 109-97: Μεγάλη εμφάνιση από τον Τζορτζ

Οι Γιούτα Τζαζ έβαλαν τέλος στην προσπάθεια των Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 109-97 εκτός έδρας. Ο Κεγιόντε Τζορτζ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους και 10 ασίστ.

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Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε 29 πόντους, μοίρασε επτά ασίστ και μάζεψε πέντε ριμπάουντ. Ωστόσο, δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά από την περιφέρεια, καθώς είχε μόλις 2/12 τρίποντα.

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ατλάντα Χοκς 112-117: Διπλό στην πιο δύσκολη έδρα της περυσινής χρονιάς

Οι Ατλάντα Χοκς πέτυχαν σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 117-112 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο Ονιέκα Οκόνγκου ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 28 πόντους και εννέα ριμπάουντ, έχοντας 5/13 τρίποντα.

Για τους Θάντερ, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 34 πόντους, αλλά η δική του παραγωγικότητα δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μέμφις Γκρίζλις 121-124

Μαϊάμι Χιτ – Μιλγουόκι Μπακς 137-130

Ορλάντο Μάτζικ – Φιλαντέλφια 76ερς 116-121

Ιντιάνα Πέισερς – Χιούστον Ρόκετς 104-119

Τορόντο Ράπτορς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 99-103

Μπρούκλιν Νετς – Σικάγο Μπουλς 107-137

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντιτρόιτ Πίστονς 109-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ατλάντα Χοκς 112-117

Ντένβερ Νάγκετς – Μπόστον Σέλτικς 105-101

Ντάλας Μάβερικς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 116-94

Σακραμέντο Κινγκς – Φίνιξ Σανς 107-128

Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 97-109