Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής εκτελέστηκε στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας αφού αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας παρά τις πιέσεις που δέχθηκε κατά την κράτησή του

Στις 19 Νοεμβρίου 1948, ο Νίκος Γόδας οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας. Ήταν 27 ετών. Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ζήτησε να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να μην του δέσουν τα μάτια. Ήθελε να αντικρίσει για τελευταία φορά τα χρώματα της ομάδας που αγαπούσε.

Η ζωή του είχε συνδεθεί με τρεις μεγάλες αγάπες: το ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό και την πατρίδα του.

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Υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια της Κατοχής και, μετά την απελευθέρωση, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις πολιτικές διώξεις της εποχής. Η διαδρομή του τελείωσε βίαια, όμως η τελευταία του επιθυμία έμελλε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια της ιστορίας των «ερυθρόλευκων».

Από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά

Ο Νίκος Γόδας γεννήθηκε το 1921 στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Η Μικρασιατική Καταστροφή ανάγκασε την οικογένειά του να εγκαταλείψει την πατρίδα της. Μετά από διαδοχικές μετακινήσεις, εγκαταστάθηκε στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Παλιά Κοκκινιά, όπου ο νεαρός Νίκος μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Το ταλέντο του τον οδήγησε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο αγωνίστηκε ως μεσοεπιθετικός. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής, το ποδόσφαιρο συνέχιζε να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής στην πόλη. Ο Γόδας φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα σε αγώνες και διοργανώσεις της εποχής, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στη νίκη με 4-0 απέναντι στον Εθνικό το 1942, αλλά και σε αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό το 1943.

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Η δράση στην Αντίσταση και η σύλληψη

Η ποδοσφαιρική του πορεία δεν ήταν η μοναδική πλευρά της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, ο Γόδας εντάχθηκε στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ και έφτασε στον βαθμό του λοχαγού στον 5ο επίλεκτο Λόχο Κοκκινιάς. Συμμετείχε σε μάχες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, μεταξύ των οποίων στην Κοκκινιά, στο Πέραμα και στη Μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, τον Οκτώβριο του 1944.

Η απελευθέρωση της χώρας δεν σήμανε και το τέλος των περιπετειών του. Στη μετεμφυλιακή περίοδο, η πολιτική του δράση τον έφερε αντιμέτωπο με τις διώξεις της εποχής. Συνελήφθη, κρατήθηκε στις φυλακές της Αίγινας και στις φυλακές Αβέρωφ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα.

Στις 13 Ιουλίου 1945 καταδικάστηκε σε θάνατο, μαζί με άλλους κατηγορουμένους, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση του Ασύλου της Κοκκινιάς. Παρέμεινε στη φυλακή για περισσότερα από τρία χρόνια. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν διασωθεί, δεν δέχθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε.

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Η τελευταία επιθυμία του

Το πρωί της 19ης Νοεμβρίου 1948, ο Νίκος Γόδας μεταφέρθηκε στο Λαζαρέτο, τον τόπο εκτελέσεων στην Κέρκυρα. Πριν από τον θάνατό του, ζήτησε να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να παραμείνει με ακάλυπτα τα μάτια.

Η επιθυμία του έχει καταγραφεί μέσα από μαρτυρίες συγκρατουμένων του και συνδέθηκε ιδιαίτερα με την αφήγηση του Σταμάτη Σκούρτη. Η φράση που του αποδίδεται είναι χαρακτηριστική:

«Να μου ρίξετε και να με δολοφονήσετε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και να μη μου δέσετε τα μάτια, για να βλέπω τα χρώματα της ομάδας μου πριν από τη χαριστική βολή».

Ο Γόδας εκτελέστηκε σε ηλικία μόλις 27 ετών. Δεν είχε προλάβει να ζήσει ούτε τα χρόνια που θα μπορούσε να αφιερώσει στο ποδόσφαιρο ούτε μια ζωή μακριά από τις διώξεις και τις συγκρούσεις που σημάδεψαν την Ελλάδα εκείνης της περιόδου.