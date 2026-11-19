Η απόφαση για τη διετή παράταση των κανόνων εισαγωγών ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και να υπάρξει ομαλή εφαρμογή του κανονισμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε την περασμένη νύχτα σε συμβιβασμό για να αναβληθεί για δύο χρόνια, μέχρι το 2029, η εφαρμογή του νόμου κατά του μεθανίου, ενός εξαιρετικά ρυπογόνου αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναφέρεται σε ανακοίνωση των 27.

Ο συμβιβασμός αυτός θα επιτρέψει στους βιομηχάνους να έχουν στη διάθεσή τους έναν επιπλέον χρόνο για να προετοιμασθούν, σε σχέση με μια προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά κράτη.

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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμφωνία του οποίου ήταν απαραίτητη, είχε ήδη προτείνει μια αναβολή τριών ετών, η οποία περιορίσθηκε τελικά σε δύο, έπειτα από μακρά νυκτερινή διαπραγμάτευση μεταξύ των τριών θεσμών της ΕΕ.

‼️🤝The @EUCouncil and @Europarl_EN reached a provisional agreement to amend the #EUMethaneRegulation The deal secures a 2-year postponement of import rules to 🧷 safeguard energy supplies 📑 ensure smooth implementation 🌍 uphold climate ambitions 👇 https://t.co/EHujwCe25V — EU Council Press (@EUCouncilPress) November 19, 2026