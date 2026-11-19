«Οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων» δήλωσε ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα

Την απογοήτευση και τη μεταμέλειά του για τα 445 εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε προκειμένου να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ εξέφρασε ο Έλον Μασκ, παραδεχόμενος ότι η τεράστια οικονομική του κινητοποίηση δεν απέτρεψε την επικράτηση των Δημοκρατικών.

«Αισθάνομαι πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα και είδα τόσο λίγα αποτελέσματα. Ή ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμη χειρότερα», δήλωσε ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX, μιλώντας την Τετάρτη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κίνα, όπου συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην εκδήλωση DealBook των New York Times στη Νέα Υόρκη.

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ELON MUSK REFLECTS ON $445 MILLION GOP MIDTERM SPENDING: “I FEEL PRETTY FOOLISH” Elon Musk says he feels “pretty foolish” about spending hundreds of millions backing Republicans in the 2026 midterms without seeing much return, while acknowledging the outcome might have been worse without his support. He says he devoted little personal attention to the effort because he was focused on SpaceX and Tesla. Musk’s America PAC spent at least $445 million backing Republicans, including $47 million against James Talarico in Texas. https://t.co/W1gsSLIdKH @ElonMusk @SpaceX @SpaceXSI @Tesla @x @xAI @Starlink @neuralink @Skydance @CNN #elon #ElonMuskNews #spacex #tesla #flyingcar #Skydance #CNN #winning — Sergeant News Network 🇺🇲 (@sgtnewsnetwork) November 19, 2026

«Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εξήγησε ότι στόχος της παρέμβασής του ήταν να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σημειώνοντας πάντως ότι δεν θα επιθυμούσε κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα να διαθέτει «υπερπλειοψηφία».

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Ωστόσο, το αποτέλεσμα της κάλπης τον οδήγησε να αναθεωρήσει την άποψή του για τη βαρύτητα των πολιτικών δωρεών. «Αυτό δείχνει σίγουρα ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων. Μπορεί να ρίξεις πολλά χρήματα σε μια προεκλογική διαδικασία και να έχεις συγκριτικά πολύ μικρό αποτέλεσμα», τόνισε.

Ερωτηθείς αν θα έπραττε διαφορετικά, απάντησε κατηγορηματικά: «Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα», προσθέτοντας ότι θα περιόριζε και τον προσωπικό χρόνο που διέθεσε στην εκλογική αναμέτρηση, καθώς βασική προτεραιότητά του παραμένουν οι επιχειρήσεις του. Παράλληλα, σχολίασε πως «κάποιοι» εξακολουθούν να «γκρινιάζουν» για τα ποσά που διέθεσε.

Η επώδυνη ήττα στο Τέξας

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η απώλεια στη μάχη για τη Γερουσία στο Τέξας, πολιτεία-κλειδί για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς στο Όστιν εδρεύουν η Tesla και η SpaceX. Εκεί, η χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κεν Πάξτον ξεπέρασε τα 220 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο να αποτρέψει τη νίκη του 37χρονου Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο.

Αναφερόμενος στη Δημοκρατική Τζίνα Χινοχόσα, η οποία εξελέγη νέα κυβερνήτρια του Τέξας και αναλαμβάνει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027 στη θέση του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Άμποτ, ο Μασκ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Νομίζω ότι θα είναι αρκετά μετριοπαθής. Δεν νομίζω πως θα είναι κυβερνήτρια της άκρας αριστεράς», ανέφερε, εκτιμώντας πως «τα πράγματα θα πάνε καλά στο Τέξας με την Τζίνα κυβερνήτρια».