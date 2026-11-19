Το νέο plug-in υβριδικό μοντέλο προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 136 χιλιόμετρα στην κορυφαία έκδοσή του, ενώ η συνολική του αυτονομία φτάνει σχεδόν τα 1.000 χιλιόμετρα

Ένα νέο plug-in υβριδικό μοντέλο προσφέρει στους χρήστες του ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως και τα 100 με 120 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια εξυπηρετεί ιδανικά αστικές διαδρομές. Όσον αφορά τη διαδικασία αναπλήρωσης της ενέργειας, όλοι οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να φορτίσουν τη μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC), ο οποίος παρέχει μέγιστη ισχύ 40 kW. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, η φόρτιση της μπαταρίας από το 5% έως το 80% ολοκληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 26 λεπτών.

Εναλλακτικά, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν να φορτίσουν πλήρως τη μπαταρία χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) των 11 kW, με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το αυτοκίνητο. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία φόρτισης από το 0% έως το 100% ολοκληρώνεται σε περίπου 2,5 ώρες.

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Τα εν λόγω οχήματα προσφέρουν, κατά κανόνα, διαθέσιμα προγράμματα λειτουργίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας κατά τη διάρκεια της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, διατίθεται το πρόγραμμα EV Now, το οποίο προορίζεται για οδήγηση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ηλεκτροκινητήρα. Παράλληλα, υπάρχει το πρόγραμμα EV Auto, το οποίο επιτρέπει την οδήγηση με ισορροπημένα χαρακτηριστικά απόδοσης ανάμεσα στον θερμικό και τον ηλεκτρικό κινητήρα.

Επιπλέον, παρέχεται σε μερικά μοντέλα το πρόγραμμα EV Later, το οποίο χρησιμεύει για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη μετέπειτα χρήση της. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, πριν από τη μετάβαση του οχήματος σε αστικό περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν επιλογές για τη διαχείριση της ενέργειας, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο το όχημα θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους κινητήρες του, είτε πρόκειται για τον ηλεκτροκινητήρα είτε για τον θερμικό κινητήρα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και τις ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας.

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Η νέα τεχνολογία στην κατηγορία των plug in υβριδικών μοντέλων προσφέρει για παράδειγμα σε ένα υβριδικό σύστημα EM-i που αποδίδει συνολικά 218 ίππους ( με ηλεκτροκινητήρα των 100 ίππων). Οι εκδόσεις με την μικρότερη μπαταρία των 18,4 kWh προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία 943 χιλιόμετρα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το συγκεκριμένο μοντέλο επιδεικνύει δυναμικά χαρακτηριστικά, καθώς το μοτέρ του προσφέρει μια ιδιαίτερα γραμμική λειτουργία. Παράλληλα, το όχημα διατηρεί τις τιμές αυτονομίας που αναφέρει το εργοστάσιο κατασκευής. Ενδεικτικά, η κορυφαία έκδοση του μοντέλου, η οποία είναι εξοπλισμένη με μπαταρία χωρητικότητας 29,8 kWh, έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τα 136 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής λειτουργίας, ενώ η συνολική αυτονομία του φτάνει σχεδόν τα 1.000 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τη διαδικασία της φόρτισης, σε ταχύτητα 30 kW απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% έως το 80%. Στην έκδοση Ultra, η ταχύτητα φόρτισης αυξάνεται στα 60 kW, γεγονός που μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για το ίδιο εύρος φόρτισης στα 16 λεπτά.

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