Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Συννεφιασμένο είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, στα δυτικά τμήματα της χώρας και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, συνοδευόμενες από τοπικές βροχοπτώσεις. Στην υπόλοιπη επικράτεια αναμένονται αραιές νεφώσεις, που στα βόρεια θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και στη Θράκη, όπου αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 20 με 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 22 έως 25, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από το meteo

Σύμφωνα με το meteo, για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, καθώς και πιθανές βροχοπτώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 21 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 24 βαθμούς. Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 12 έως 25-27 βαθμούς, στα Επτάνησα από 12 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τους ανέμους να πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 2-3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης παροδικές νεφώσεις, με πιθανή περιορισμένη ορατότητα κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.