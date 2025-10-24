Ασταθής παρουσιάζεται ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Τοπικές νεφώσεις και άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες το πρωί. Σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών στη δυτική Κρήτη. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 5 με 7 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο και 3 με 5 στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 25 βαθμούς στα νότια.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 6 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν το βράδυ. Άνεμοι νότιοι 4 με 6, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα, με βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας.