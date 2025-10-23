Παροδικά φαινόμενα αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, ενώ οι νοτιάδες θα πνέουν τοπικά έως 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τοπικές βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο – Αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα, όμως, θα εξασθενήσουν από το απόγευμα και σταδιακά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει στη δυτική Κρήτη και τις ανατολικές Κυκλάδες έως το απόγευμα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα ηπειρωτικά ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Άνοδος της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι νοτιάδες στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου σε Ιόνιο, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική – Ήπιος καιρός με αραιές νεφώσεις

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη – Παροδικές βροχές μέχρι το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, που θα δώσουν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Προοπτική επόμενων ημερών

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός προβλέπεται γενικά ήπιος και πιο σταθερός, με περισσότερη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρηθούν χωρίς να προκαλούν προβλήματα.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα σημειωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, που από το μεσημέρι και μετά θα ενταθούν, με τις θερμοκρασίες όμως να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στην Κρήτη ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου δείχνει προς το παρόν βροχές στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Μάλιστα, η θερμοκρασία την Τρίτη αναμένεται να παρουσιάσει πτώση, και να επανέλθει στις περισσότερες περιοχές στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.