Έντονα φαινόμενα αναμένεται να χαρακτηρίσουν τον καιρό σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και έως αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Στα δυτικά, στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη, με ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 22 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, 23-24 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανές τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 2-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους ως το απόγευμα και πιθανές καταιγίδες μικρής διάρκειας στα νότια. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές έως το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πιθανώς ισχυρές έως αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, έως 27 βαθμούς.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ, που θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Άνεμοι νότιοι 4-7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.