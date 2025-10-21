Μεταβολή του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, με έντονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τοπικά φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, σκόνη από την Αφρική θα επηρεάσει αρκετές περιοχές κυρίως της νότιας χώρας

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά

Στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, και συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα παραθαλάσσια και ορεινά τμήματα, όπου η ένταση και η διάρκεια θα είναι μεγαλύτερες.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται επίσης αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, ιδιαίτερα προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται γενικά αυξημένες νεφώσεις, με μερική ηλιοφάνεια κατά τόπους και κατά διαστήματα και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα περισσότερα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Σκόνη και ήπιοι νοτιάδες

Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες στα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, μεταφέροντας θερμότερες και υγρές αέριες μάζες.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τιμές κοντά στους 21 με 23 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται γενικά αυξημένες νεφώσεις και μερική ηλιοφάνεια κατά τόπους και κατά διαστήματα, με πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες και ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Από την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά στα δυτικά και θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας και συγκεκριμένα από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περαιτέρω σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ωστόσο η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου παραμένει προς το παρόν αβέβαιη.