Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, καθώς και στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής το πρωί στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, έως το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αστάθεια και τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και μερική ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Νοτιάδες μέτριας έντασης – Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα δυτικά και τα βόρεια τους 20–22°C, στις υπόλοιπες περιοχές 23–24°C, και τοπικά στην Κρήτη τους 25–26°C.

Αττική: Παροδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων

Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ πιθανές είναι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23°C, τοπικά έως 24°C, με ανέμους μεταβλητούς και βαθμιαία νότιους 2–4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2–4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η τάση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά.

Προς το τέλος της εβδομάδας και συγκεκριμένα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα σημειωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, δυσκολεύοντας τις παρελάσεις, με τις θερμοκρασίες όμως να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου παραμένει αβέβαιη, ωστόσο φαίνεται πιθανό να σημειωθούν βροχές σε ορισμένες περιοχές.