Άστατος και βροχερός παραμένει ο καιρός στη χώρα μέχρι και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα της Ελλάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα της ΕΜΥ, ο καιρός αλλάζει από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο, οπότε η θερμοκρασία θα σημειώσει θεαματική άνοδο 8 έως 10 βαθμών πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αναμένεται καλοκαιρινό, με το θερμόμετρο να αγγίζει ακόμη και τους 30°C σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα θε επικρατήσουν νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Καλοκαιρία από το Σάββατο έως την Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει ότι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα, με την θερμοκρασία να μην αλλάζει έως το Σάββατο, αλλά την Κυριακή και την Δευτέρα θα ανέβει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει λόγω των νοτιάδων ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Την 28η Οκτωβρίου ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός χαλάει ξανά από τα βόρεια, με την θερμοκρασία να πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός Βαλκανικού μετώπου.

✅Πολλές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά, δυτ. Πελ/σο) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και το… pic.twitter.com/ycrEaqHEJn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 22, 2025

Τσατραφύλλιας: «Δεν αποκλείω τα 30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας προβλέπει από την πλευρά του, ότι οι βροχές θα συνεχιστούν και αύριο Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά, νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή ο καιρός αλλάζει με σταδιακή βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας.

«Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη. Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές» αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση.