Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε όχι σε διεθνείς κανόνες για τη «σούπερ νοημοσύνη» ενώ επέμεινε στην προσπάθεια να αλλάξει τον όρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι ΗΠΑ θα εναντιωθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής «κανονιστικού πλαισίου» ως προς την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) από φορείς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», είπε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα.

«Πρέπει να το παρακολουθήσουμε», πάντως «εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή κανονιστικού πλαισίου και κάθε μέτρο με σκοπό να καταπνιγεί η Super intelligence («σούπερ νοημοσύνη», όρος που έχει εισηγηθεί ο ίδιος), αν προέρχεται από θεσμούς ή υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης», ανέφερε απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η σύνοδος κορυφής της οποίας διεξάγεται στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα. Να σημειωθεί ότι Λευκός Οίκος έχει βαλθεί τελευταία να αλλάξει το όνομα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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TRUMP on SI regulation: “We oppose any form of globalist regulation or anything to control or stifle AI, and we won’t allow that to happen.” President Trump pushes back against international oversight of artificial intelligence, arguing that American innovation must be protected from foreign control. Stream FOX News on FOX One for the latest on Trump’s Asia tour: https://t.co/5K9DQ4E64T — Fox News (@FoxNews) November 19, 2026