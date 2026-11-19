Οι Αιγόκεροι διακρίνονται για τις φιλοδοξίες τους στον επαγγελματικό χώρο, ενώ οι Ζυγοί διεκδικούν με σθένος το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία

Οι αστρολογικές προβλέψεις από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ φέρνουν στο προσκήνιο τα ζώδια που χρειάζεται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Οι Σκορπιοί, οι Παρθένοι και οι Ιχθύες καλούνται να σταματήσουν την κατρακύλα που παρατηρείται σε διάφορους τομείς της ζωής τους, όχι απαραίτητα επειδή θα συμβεί κάτι αρνητικό, αλλά για να ανακτήσουν τον έλεγχο. Οι Αιγόκεροι διακρίνονται για τις φιλοδοξίες τους στον επαγγελματικό χώρο, ενώ οι Ζυγοί διεκδικούν με σθένος το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία.

Διαβάστε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Αν έχετε απορίες για διάφορα ζητήματα, σήμερα θα βρείτε τις απαντήσεις που αναζητούσατε. Ίσως χρειαστεί να βοηθήσετε τους γύρω σας με τα προβλήματά τους. Κάντε το διακριτικά και δείτε το ως ευκαιρία να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας.

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ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η ενασχόληση με όσα αγαπάτε σας γεμίζει χαρά. Μπορεί να είναι δύσκολο να αφοσιωθείτε πλήρως, όμως όταν το κάνετε, ο κόπος σας ανταμείβεται.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Αν επιθυμείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό εκτός γραφείου, γιατί να μην ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό; Η προσφορά σας θα είναι σημαντική για όσους έχουν ανάγκη. Αν σκέφτεστε επαγγελματική αλλαγή, αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ρίσκο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η επιθυμία σας για ταξίδι είναι έντονη σήμερα και τίποτα δεν σας κρατά στο σπίτι. Οργανώστε μια κοντινή απόδραση για να ανανεωθείτε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Αν κάτι γύρω σας δεν είναι όπως το θέλετε, αναλάβετε δράση για να το αλλάξετε. Θα νιώσετε καλύτερα και οι γύρω σας θα εντυπωσιαστούν από την αποφασιστικότητά σας. Μπορεί να μη σας αρέσει το προσκήνιο, αλλά τώρα θα το απολαύσετε, ειδικά αν το ενδιαφέρον προέρχεται από άτομα του αντίθετου φύλου.

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ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Σήμερα, δώστε έμφαση στον εαυτό σας και εντοπίστε τι μπορείτε να βελτιώσετε στην εμφάνισή σας. Αν και δεν είναι εύκολη διαδικασία, μπορείτε να ξεκινήσετε σταδιακά. Αν θέλετε να εκφραστείτε δημιουργικά, ασχοληθείτε με τη μουσική ή απολαύστε ένα καλό βιβλίο και ένα ποτήρι κρασί στο σπίτι.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Αν έχετε αποφασίσει να διακριθείτε επαγγελματικά, η σημερινή ημέρα είναι η τυχερή σας. Η σκληρή σας δουλειά αποδίδει και τα όνειρά σας αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Η αντισυμβατική σας στάση στο γραφείο ενισχύει τη δημιουργικότητά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν νιώθετε πως οδηγείστε σε αδιέξοδο στα επαγγελματικά σας, αναζητήστε νέους και διαφορετικούς τρόπους για να ξεχωρίσετε στο γραφείο. Έτσι, οι συνάδελφοί σας θα αναγνωρίσουν το καλό σας πρόσωπο και θα σας στηρίξουν στις υποθέσεις που έχετε αναλάβει.

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ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η σκέψη για ένα ταξίδι σε χειμερινό θέρετρο δεν σας αφήνει αδιάφορους. Ξεκινήστε να αναζητάτε προσφορές στο Διαδίκτυο. Αν τρέφετε συναισθήματα για κάποιον, αξιοποιήστε τη δημιουργικότητά σας για να εκφράσετε αυτό που νιώθετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Η θετική σας στάση θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε στην καριέρα σας. Σήμερα, οι συνάδελφοί σας θα επιζητούν τη γνώμη σας, εφόσον είστε γεμάτοι ενθουσιασμό για τις εργασίες που έχετε αναλάβει. Εκμεταλλευτείτε τις καλές σας ιδέες για να κλείσετε εκκρεμότητες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Μην απογοητεύεστε αν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα σχεδιάσατε, καθώς η περίοδος είναι απαιτητική. Δείτε την κατάσταση ως ευκαιρία να εργαστείτε πιο σκληρά και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Μην παραμελείτε τις ευθύνες σας, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά. Αν χρειαστεί να εργαστείτε μέχρι αργά, μην δυσανασχετήσετε και ακυρώστε άλλα σχέδια με φίλους.