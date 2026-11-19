Ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης εκτίμησε πως η χώρα δεν είναι αντιμέτωπη με «κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος» αλλά με την «κρίση μιας τράπεζας» και μόνο

Ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης (BCP) εκτίμησε χθες Τετάρτη ότι οι καταθέσεις και άλλα στοιχεία ενεργητικού που χάθηκαν ή είναι αδύνατο να ανακτηθούν εξαιτίας της κρίσης φερεγγυότητας η οποία είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσει η τράπεζα Ueno μπορεί να φθάνουν ως ακόμη και το ένα δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια στο «χειρότερο» σενάριο.

Ο Χόρχε Λουίς Σράινερ, ο προκάτοχος του οποίου στην ηγεσία της BCP Κάρλος Καρβάγιο αναμένει πλέον να δικαστεί και παραμένει προφυλακισμένος, όπως και ο πρώην πρόεδρος της χώρας Σαντιάγο Πένια, τον οποίο καθαίρεσε το Κογκρέσο, απέδωσε αυτή την κρίση στους υπερβολικά χαλαρούς κανόνες και στη σχέση ανάμεσα σε οικονομικούς παράγοντες και την εκτελεστική εξουσία, έκανε λόγο για «σύστημα φίλων», και «σχέσεων» που διέθρεψε ευνοιοκρατία.

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Μολαταύτα ο ίδιος υποστήριξε πως η Παραγουάη δεν είναι αντιμέτωπη με «κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος» αλλά με την «κρίση μιας τράπεζας» και μόνο.

Η Ueno τέθηκε υπό τον έλεγχο της BCP και υπό εκκαθάριση στις αρχές του μήνα, στερώντας από εκατομμύρια καταθέτες την πρόσβαση στα χρήματά τους και πυροδοτώντας σαρωτική πολιτικοοικονομική κρίση. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σε μέρος των πελατών.