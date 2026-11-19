Μία πρωτοβουλία με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα ανέλαβε ο Νόα Γουάιλ, προσφέροντας ένα εκατομμύριο δολάρια για την οικονομική ανακούφιση περισσότερων από 150.000 πολιτών στις ΗΠΑ που αδυνατούν να καλύψουν οφειλές από νοσήλια και υπηρεσίες υγείας.

Ο 55χρονος πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς The Pitt, ο οποίος πρόσφατα αναδείχθηκε ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό PEOPLE, ενώνει τις δυνάμεις του με την εταιρεία ιατρικής ένδυσης FIGS, η οποία συνεισφέρει επίσης ένα εκατομμύριο δολάρια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Noah Wyle Teams Up with FIGS to Erase $200 Million in Medical Debt for Over 150,000 Americans https://t.co/L44a49WgbO — People (@people) November 18, 2026

Πώς 1 δολάριο «σβήνει» χρέη 100 δολαρίων

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Undue Medical Debt (πρώην RIP Medical Debt), ο οποίος αγοράζει ληξιπρόθεσμα ιατρικά χρέη σε πακέτα για κλάσμα της ονομαστικής τους αξίας και στη συνέχεια τα διαγράφει οριστικά, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Με βάση τον μηχανισμό του οργανισμού, κάθε δολάριο που δωρίζεται αντιστοιχεί στη διαγραφή τουλάχιστον 100 δολαρίων από επιλέξιμες οφειλές υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Το μήνυμα του Νόα Γουάιλ

Ο Νόα Γουάιλ, που αποτελεί παγκόσμιο πρεσβευτή της FIGS και εκτελεστικό παραγωγό, υπογράμμισε ότι το κόστος της περίθαλψης δεν αποτελεί απλώς έναν λογαριασμό, αλλά ένα βάρος που ακολουθεί τους ανθρώπους στο σπίτι τους, προκαλώντας μακροχρόνιες συνέπειες στην καθημερινότητά τους και αλλοιώνοντας την ίδια την εμπειρία της φροντίδας υγείας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε μια προσπάθεια η οποία αφαιρεί πραγματική πίεση από τις οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα το έργο όσων εργάζονται στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη των ασθενών.

Ποιοι άλλοι διάσημοι έχουν «σβήσει» ιατρικά χρέη στις ΗΠΑ

Η κίνηση του Γουάιλ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων παρεμβάσεων από προσωπικότητες της τηλεόρασης, της μόδας και του επιχειρείν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ιατρικό χρέος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες οικονομικής καταστροφής των νοικοκυριών.

Τζον Όλιβερ: Ο διάσημος παρουσιαστής της εκπομπής Last Week Tonight του HBO ήταν εκείνος που έφερε το θέμα στο προσκήνιο το 2016. Στο κλείσιμο ενός αφιερώματος για τις εισπρακτικές εταιρείες, αγόρασε και διέγραψε σχεδόν 15 εκατομμύρια δολάρια σε ιατρικά χρέη για περίπου 9.000 Αμερικανούς, κάνοντας ευρέως γνωστό το έργο της RIP Medical Debt.

Διαφήμιση

Μιράντα Κερ και Έβαν Σπίγκελ: Το διάσημο μοντέλο και ιδρύτρια της KORA Organics μαζί με τον σύζυγό της και συνιδρυτή του Snapchat προχώρησαν το καλοκαίρι του 2026 σε μια ιστορική δωρεά μέσω του Undue Medical Debt, η οποία οδήγησε στη διαγραφή ιατρικών χρεών ύψους άνω των 550 εκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερους από 261.000 κατοίκους της Καλιφόρνια.

Μακένζι Σκοτ: Η φιλάνθρωπος και συγγραφέας συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους υποστηρικτές του οργανισμού, έχοντας πραγματοποιήσει επανειλημμένες δωρεές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων μία δωρεά 30 εκατ. δολαρίων και μία τρίτη μεγάλη ενίσχυση, συμβάλλοντας στη διαγραφή χρεών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε όλη τη χώρα.

Χίλαρι Σουάνκ και Άλαν Ρίτσον: Με αφορμή την ταινία Ordinary Angels το 2024, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία αποπληρωμής ιατρικών εξόδων ενός παιδιού, οι πρωταγωνιστές και η παραγωγή συνεργάστηκαν με τον οργανισμό σε καμπάνια ευαισθητοποίησης, οδηγώντας στη διαγραφή εκατομμυρίων δολαρίων σε ιατρικές οφειλές.