Ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Κυψέλη φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, την Αττική Οδό αλλά και την Κυψέλη εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην οδό Δροσοπούλου στην Κυψέλη, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή επιβατικού αυτοκινήτου. Ειδικότερα, λόγω ακινητοποίησης ΙΧ έπειτα από πρόσκρουση, έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της συμβολής της Δροσοπούλου με την οδό Καλλιφρονά.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 10′ έως 15′ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως την Κηφισίας, καθώς και 5′ έως 10′ στην έξοδο για Λαμία. Προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 5′ έως 10′ στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 19, 2026

Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας

Την ίδια ώρα, δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται και στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο να καταγράφεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην οδό Πανεπιστημίου.