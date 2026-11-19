Ο γνωστός σκιτσογράφος προειδοποιεί μέσω της νέας του ανάρτησης πως «το μίσος που στο πληκτρολόγιο γίνεται λέξεις, στον δρόμο θα γίνει πράξεις» με μια απειλητική εικόνα

O Αρκάς στρέφει σήμερα την προσοχή του στη σκοτεινή πλευρά της διαδικτυακής επικοινωνίας και στους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη διάδοση του μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη νέα του ανάρτηση, ο γνωστός σκιτσογράφος γράφει χαρακτηριστικά: «Το μίσος που στο πληκτρολόγιο γίνεται λέξεις, στον δρόμο θα γίνει πράξεις».

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Στο σκίτσο κυριαρχεί ένα κινητό τηλέφωνο, από την οθόνη του οποίου ξεπροβάλλει μια σκοτεινή, απειλητική φιγούρα που κρατά μαχαίρι.